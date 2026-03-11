Sara Baras y la bulería de Jerez paralizan Times Square, en Nueva York

El arte no tiene fronteras. Si no que se lo pregunten a Sara Pereyra Baras, el nombre completo de la bailaora, coreógrafa Sara Baras. La artista junto a la compañía que dirige han actuado cuatro noches en La Gran Manzana. Y "después de cuatro noches increíbles, cuatro llenazos y la emoción a flor de piel", como afirma Baras en sus redes sociales, han dicho adiós actuando a pie de calle en Times Square.

Por unos instantes, los mantones de alegres colores y largos flecos captaron la atención de los traseúntes, eclipsando el protagonismo de los neones de Times Square. La bulería de Jerez cautivó a los espectadores espontáneos quienes, sorprendidos, quisieron inmortalizar el momento en el que el flamenco en estado puro vibró sobre el asfalto de Nueva York.

La hermana de la propia Sara Baras fue la encargada de grabar el momentazo que tuvo lugar sobre las once de la gélida noche neoyorquina que no superaba los cero grados. Las siete bailaoras lo dieron todo interpretando "un pedacito" de 'Vuela,' el espectáculo flamenco dirigido y protagonizado por la bailaora Sara Baras como homenaje al legado de Paco de Lucía, estrenado en 2024 para celebrar su genialidad y cuyo vídeo se ha hecho viral.

Esta actuación, con los característicos anuncios publicitarios de Times Square de fondo, fue llevada a cabo para el documental del 25º Festival de Flamenco de Nueva York, celebrado este año bajo el lema New York and Flamenco: A True Love Story. Festival de Flamenco de Nueva York, celebrado este año bajo el lema New York and Flamenco: A True Love Story. Sara Baras y su compañía fueron las encargadas de clausurarlo.

Sara Baras, Hija Predilecta

La bailaora Sara Baras vive un momento dulce. Tras suéxito rotundo en Nueva York, se ha dado a conocer que será reconocida por la Diputación de Cádiz como Hija Predilecta en el acto institucional en el que se entregarán las distinciones del Día de la Provincia, que se conmemora el 19 de marzo, "reconocida por todo el mundo y una persona que ha llevado la cultura de Cádiz por todos lugares". La artista recibirá así el agradecimiento de su tierra en el acto que se celebrará el mismo día de la efemérides en el Palacio provincial.