El pueblo más pequeño de Cádiz, a poco más de una hora en coche de Jerez: tiene el cementerio más bonito de España y es la Capital Euopea del Queso

Jerez presume de ser la Capital Española de la Gastronomía 2026, gracias a todos los alicientes que posee la ciudad, tanto en lo referente a los productos de la tierra, como a la cocina y a los profesionales de la hostelería. Sin embargo, hay un pueblo de la provincia de Cádiz, que año tras año se enfoca en elevar uno de sus productos más codiciados: el queso artesano de la Sierra de Cádiz. Se trata de Villaluenga del Rosario y prueba de ello es que en este 2026 celebra la XVII Feria del Queso, del 17 al 19 de abril y este viernes , 20 de enero, coge el Encuentro de los Municipios del Queso de Europa.

Villaluenga del Rosario es considerado uno de los referentes queseros del sur de Europa y se convierte así durante estos días en punto de encuentro del sector y escaparate internacional de la producción artesanal. El pueblo gaditano reunirá a los socios de la Asociación Ruta Europea del Queso, de modo que, Villaluenga se erige así como Capital Europea del Queso. La asociación está formada por ayuntamientos cuyas localidades destacan por la producción quesera, entendiendo el queso como una oportunidad para su desarrollo local a través del fomento de la cultura y del turismo quesero.

El encuentro servirá para reforzar la cooperación entre territorios vinculados a la tradición quesera, intercambiar experiencias y potenciar el turismo gastronómico en torno al queso como elemento cultural y económico.

En esta edición participarán los representantes municipales de los siguientes municipios miembros: Maó-Mahón (Menorca), Ripoll (Girona), Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, Fundão (Portugal), Casar de Cáceres, Villaluenga del Rosario (Cádiz), Idiazabal (Gipuzkoa), Serrada (Valladolid), Zamora, Fuentesaúco (Zamora), Aracena (Huelva), Valverde de Leganés (Badajoz), Sierra de Yeguas (Málaga), Montanejos (Castellón), Vilalba (Lugo) y Arzúa (A Coruña).

Cementerio de Villaluega del Rosario.

Villaluenga del Rosario y el cementerio más bonito de España

Este municipio de Cádiz se encuentra a poco más de una hora de la Capital Española de la Gastronomía 2026. Es uno de los pueblos más altos de la provincia y también es considerado uno de los más bellos de España, según laprestigiosa revista Traveler.

Villaluenga pertenece a la famosa Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz y cuenta con una población de tan solo 480 habitantes. Se trata, por tanto, del pueblo más pequeño de la provincia, pero también uno de los más famosos en los últimos años gracias a su trabajo para poner en valor los quesos artesanales de la Sierra gaditana. En él se encuentra el cementerio más bonito de toda España, según la prestigiosa revista Traveler.