Uno de los pueblos más bellos de Cádiz y puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos se va de carnaval: cabalgata, piñata y chorizá

Parece mentira cómo este pueblo de Cádiz, puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos y considerado uno de los más bellos de la provincia de Cádiz, emerge tras la crisis de las inundaciones para disfrutar, arrancar risas y, todo eso, sin olvidarse de los más afetados por el temporal que azotó a Arcos y a otros pueblos de la provincia como Grazalema, Ubrique y Jerez.

En esta edición el Carnaval de Arcos festeja sus 40 años de oficialidad (1986-2026) marcando un hito en la historia de esta fiesta de la libertad. Es por esto que, la programación oficial comenzó con una charla-coloquio el pasado 30 de enero, destacando la evolución, anécdotas y figuras clave de estas cuatro décadas de coplas.El pasado viernes 13 de febrero en el Hotel Restaurante El Lago se celebró un acto benéfico en la presentación conjunta de las agrupaciones del carnaval arcense. El importe íntegro de las entradas fue destinado a un fondo benéfico para ayudar a los vecinos afectados por la reciente crecida del río Guadalete, que ha provocado daños en varias viviendas. El pregón e inicio oficial del Carnaval de Arcos 2026 previsto en principio para el 7 de febrero, fue aplazado y se celebró finalmente el sábado, 14 de febrero y el domingo fue una jornada divertida con la Chicharroná, en plaza de las Aguas. Así dió comienzo al primer fin de semana carnavalero que continúa este viernes, 20 de febrero, con diferentes propuestas en su programación.

Quedan por delante algunos de los días más emocionantes del carnaval como el famosos Viernes de Coloretes, llenos de letras, disfraces y serpentinas, varios eventos gastronómicos como la Tortillá o el Ajo Molinero, la gran Cabalgata de Carnaval el próximo 28 de febrero que parte de calle Arcos y el Domingo de Piñata.

Programación del Carnaval de Arcos 2026.

Programación del Carnaval de Arcos 2026

20 febrero: Viernes de Coloretes, a partir de las 21 horas, en el Casco Antiguo.

21 de febrero: Carnavalito y Tortillá, a partir de las 13.00 horas, en el Casco Antiguo.

22 de febrero: Ajo Molinero, a partir de las 13.00 horas, en el Casco Antiguo.

27 de febrero: Gala Juan Candil a partir de las 18.00 horas en El Restaurante El Lago.

28 febrero:

Berza Carnavalesca, a partir de las 12.30 en la Plaza Modesto Gómez.

Cabalgata de Carnaval, a partir de las 17.30 horas, por las calles de Arcos.

1 marzo: Domingo de Piñata, en Plaza América (Portichuelo) con las actuaciones de agrupaciones de Cádiz.

6, 7 y 8 de marzo: Carnaval de Jédula.