"Queremos ayudar": Oleada de solidaridad en Arcos para paliar los estragos del peor temporal de su historia

Andalucía entera se enfrenta a uno de los peores fenómenos meteorológicos que se recuerda. En la provincia de Cádiz, se encuentra Arcos, uno de los muniicpios más afectados por la borrasca Leonardo. Un total de 1.700 vecinos han sido desalojados de sus hogares, mientras siguen pendientes del cielo y de la presa de Arcos que sigue desembalsando agua. Aunque no es la primera vez, sus habitantes no recuerdan un temporal igual.

Si la situación que se vive es extraordinaria, también lo es la reacción de los diferentes establecimientos de la localidad. En Arcos, el restaurante La Chuminá prepara puchero y crema de verdura caliente para los afectados y los profesionales que trabajan allí como Protección Civil. Pero no es el único que ofrece su ayuda. El diluvio en Arcos también es solidario.

Posada de Las Cuevas, en Arcos.

Posada de las Cuevas, ubicada en la calle Alta, 1, de Arcos, informaba que aún contaban con habitaciones disponibles. "Las ponemos a disposición de cualquier persona que necesite alojamiento debido a la situación actual". Además de alojamiento a quienes han tenido que abandonar sus hogares, la empresa Friarcos anuncia que prestaba sus bombas de agua a sus vecinos sin coste alguno. "Queremos ayudar", aseguran. En Turismo Arcos, por su parte, ofrecen camioneta, pick up y furgón a los afectados "para transportar ropa, muebles o lo que sea que necesiten".

Bombas que la empresa Friarcos pone a disposición de los afectados.

Apoyo psicológico

Por otro lado, desde la cuenta oficial del Ayuntamiento de Arcos @arcosciudad, la delegación de Salud también informaque desde este viernes, 6 de febrero, está activo el dispositivo de apoyo psicológico y de acompañamiento emocional en el contexto de la alerta meteorológica en Andalucía. Se trata de una herramienta para ofrecer apoyo cercano ante situaciones de estrés, ansiedad, incertidumbre o aislamiento, tanto a la ciudadanía como a los profesionales, sin alarmar ni medicalizar. Esta líea de teléfono 900 400 061 está disponible de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.