Uno de los pueblos más bonitos de Cádiz celebra por todo lo alto el gran Día del Bollo de Arcos con degustaciones, showcooking, expositores y talleres infantiles

La magia de los pueblos blancos de Cádiz comienza en Arcos de la Frontera, considerado uno de los pueblos más bonitos de la provincia y puerta de entrada a esta ruta. Y esta magia se extiende a todos los aspectos de esta bella población como su gente, su patrimonio arquitectónico y cultural, sus espacios verdes y su gastronomía.

El pueblo arcense celebra la III Fiesta del Bollo de Arcos, una cita que refuerza esta tradición vinculada a la Cuaresma y la Semana Santa. Su programación incluye una Ruta del Bollo, talleres de elaboración impartidos por panaderos locales y profesorado de la Escuela de Hostelería, como novedad, un taller específico para niños, y la celebración del gran Día del Bollo el próximo 21 de marzo.

una nueva edición de la Ruta y el Día del Bollo, una propuesta gastronómica que pone en valor uno de los productos más tradicionales del municipio a través de degustaciones, talleres y actividades pensadas para todos los públicos. Durante un mes, el bollo de Arcos se convierte en el hilo conductor de una programación que combina tradición panadera, creatividad culinaria y ambiente en la calle.

Cartel del Gran Día del Bollo de Arcos 2026 (Cádiz).

La Ruta del Bollo se viene desarrollando desde el 21 de febrero y finalizará el próximo 21 de marzo, con la participación de más de catorce bares y establecimientos que ofrecerán propuestas donde este producto será el protagonista, deliciosos postres y originales tapas relacionadas con el Bollo de Arcos potenciando este dulce tradicional.

El punto culminante llegará el 21 de marzo en el Paseo de Andalucía con el Día del Bollo, que reunirá expositores y degustaciones, show cooking en directo, talleres infantiles, ambientación musical y reconocimientos a personas que mantienen viva esta tradición. Para más información y reservas, la Delegación Municipal de Turismo (Cuesta de Belén) atiende en turismo@arcosdelafrontera.es y en el teléfono 956 70 22 64.

Esta amplia programación muestra el trabajo de los panaderos, colectivos y entidades colaboradoras, así como la importancia de preservar el carácter autóctono del bollo de Arcos como seña de identidad y atractivo gastronómico local.