A la venta una "maravillosa" finca rústica en Jerez que te "hará sentir estar en tu propio resort": piscina, jacuzzi, gimnasio y árboles frutales

Entrada a la finca en venta ubicada en la Barca de la Florida, en la zona rural de Jerez.

A las afueras de Jerez se encuentran viviendas que son el refugio y el lugar en el que sus propietarios y allegados recargan pilas. Verdaderos oasis donde desconectar de todo y pasar tiempo de calidad. Algunas como la que te presentamos, restan valor a pasar días en un hotel de lujo, dado que, parece que ya se vive en uno de ellos. "Maravillosa finca rústica de más de 6.000 metros cuadrados, en la Barca de la Florida", en la zona rural de Jerez, comienza el anuncio en el Idealista.

De esas seis hectáreas que conforman la finca, 4.000 metros cuadrados se dedican a cultivo y los 2.000 restantes a residencia, piscina y otros espacios destinados al ocio. Perfectamente delimitada por una arboleda que hace las veces de valla, cuenta con una puerta de entrada automatizada y un camino de acceso de hormigón impreso, con laterales de palmeras que te guían a un auténtico paraíso.

La vivienda, de estilo rústico, es "de nueva construcción y con las mejores calidades". Lo más característico de esta edificación son los más de diez metros de ventanal de espejo que ocupa todo su frontal. Desde el interior, permite una vista panorámica de fuera, así como disfrutar de la luz natural. Salón, baño completo, un dormitorio, otro doble con armarios hechos a medidas, armario empotrado en el fondo del pasillo conforman la vivineda. A esto se suma la amplia buhardilla, con capacidad para al menos seis personas, a la que se llega a través de unas escaleras de caracol de madera y hierro.

Piscina de la finca en venta ubicada en la zona rural de Jerez. / Idealista

La joya de la corona es una preciosa pisicina con formas ovalaladas, zona de jacuzzi, mesa, y un bar rodeado de asientos para tomar cócteles. "¡Disfrutarlo le hará sentir que está en su propio resort!". La motorización de esta gran piscina, envuelta en una casacada de piedra con tobogán, no causará aumento en el consumo eléctrico, pues se alimenta de siete placas solares. Cerca de la piscina está la barbacoa de piedra, techada, junto a dos dependencias muy prácticas: un lavadero y depósito, así como un baño completo con ducha.

Gimnasio. / Idealista

La zona dedicada al cultivo -con trastero y gimansio- permanece separada de la anterior zona de descanso. Se divide en diferentes huertos de hortaliza. También destacan sus "prósperos árboles, tales como 23 olivos, unos 60 frutales, 120 aguacates, así como parras, etcétera. Una tierra rica que no dejará de producirle" y gallinero.

Esta se puede convertir en el palacio de cualquiera que disponga de los 395.000 euros que piden por ella, aunque aseguran que, además de disfrutar, se puede explotar para eventos, de modo que "el rédito está asegurado".

¿Una finca así sería tu sueño?