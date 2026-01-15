Así es el castillo del siglo XII habitado por una familia muy real: está a media hora de Jerez y su valor es inmenso

"Precioso lugar con un castillo que cuida y conserva una gran familia, todos son encantadores y aparte del castillo nos enseñaron las zonas aledañas, merece la pena!". Estas son las palabras de Isa tras visitar el Castillo de Gigonza, ubicado en el término municipal de San José del Valle, a media hora de Jerez. "El valor es inmenso, ya no histórico o artístico, sino humano", reseña José Alberto.

A veces la realidad supera a la ficción y este es uno de esos casos. Esta fortaleza musulmana de los siglos XII y XIII pasó a manos de la nobleza cristiana durante la Reconquista. En 1945, la marquesa de Arcos vendió el Castillo a Don Salvador Pineda Lobato. Los herederos de este último son los actuales propietarios. Cuatro años después, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de monumento bajo la protección de la declaración genérica de Decreto de Protección de los Castillos Españoles.

Actualmente, en el interior y en torno a este castillo se hallan las dependencias de los miembros de la familia que lo habitan a diario o por temporadas, encargados también de su gestión, rehabilitación y mantenimiento. Esta ardua tarea viene dando algunos frutos, ya que, en 2023 La Razón lo incluyó entre los diez más espectaculares de España, algo nada banal al tener en cuenta que en territorio español hay catalogados un total de 10.000 castillos.

Qué ver en el Castillo de Gigonza

La fortaleza tiene una cerca con patio de armas al que se accede a través de una puerta con arco de medio punto y escudo de las armas de la Casa de Arcos. La Torre de Homenaje es el elemento de arquitectura más atractivo de este edificio y mejor conservado. Cuadrada, con dos plantas y paseo de ronda almenado en cubierta. La planta alta se cubre con una superficie abovedada de planta circular trasdosada que se conserva en muy buen estado. En su interior acoge la hermosa Capilla del Carmen, de 1848, construida con motivo de la inauguración del Balneario de Gigonza.

Conserva las mazmorras y los restos de una ermita visigoda.También destaca la singularidad y tamaño del antiguo palomar ubicado en el patio de armas. Lo forma un cajón de muros de fábrica donde se insertan, de forma transversal, otros muros taladrados para cobijar a las palomas.

Vistas desde el Castillo de Gigonza. / castillodegigonza.es

Uno de los tres mejores balnearios de España

En 1848 se inauguró la 'Casa de Baños' de Gigonza. A este balneario acudían personas de toda España en busca del poder curativo de sus aguas 'sulfhídrico sulfatadas cloruro bicarbonatadas alcalinas' (sulfurosas frías). Se convirtió en uno de los tres balnearrios más prestigiosos de España durante la segunda mitad del siglo XIX y estuvo en funcionamiento hasta principios del siglo XX.

Visitas y eventos

Los miembros de la familia abren el castillo al público durante las mañanas de los fines de semana y festivos. La cartelería proporciona información destacada sobre qué ver. También es posible, previa reserva, realizar visitas guiadas que se prolongan a lo largo de dos horas en las cuales disfrutarás de un viaje al pasado.

El Castillo de Gigonza y su entorno son el escenario de cuento para quienes deciden celebrar allí eventos especiales como enlaces matrimoniales, comidas de empresa, fiestas medievales o visitas teatralizadas concertadas con los centros educativos.