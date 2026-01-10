Restaurantes de Jerez memorables y sus mejores tapas, merecedoras de un monumento: "Imprescindibles"

Un gran error es pensar que la tradición culinaria de Jerez, Capital Española de la Gastronomía 2026, se puede conocer en un día, ni siquiera en unas vacaciones. Son siglos de paso de diferentes culturas y elaboraciones que desembocan en un delicioso destino turístico y un lugar privilegiado en todos los sentidos para vivir. Se puede dedicar una vida entera a disfrutar de su cultura gastronómica en las viñas, los cultivos, las bodegas, los tabancos, bares y restaurantes. Esta tarea resulta casi imposible para el común de los mortales, de ahí que, a continuación se facilite esta tarea con una pequeña selección de lugares y sus respectivos platos señero. En absoluto son los únicos establecimientos y manjares que merecen la pena probar de Jerez, pero sí un puñado de los más famosos, para empezar...

Tortillón del restaurante Maypa, en Jerez.

Restaurante Maypa: Tortillón

El 1 de abril del año 1960 se abría en la intersección de Molinero y Cruz Vieja. En la actualidad se encuentra en calle del Euro, 12, en el polígono empresarial de Jerez. La comida auténtica, casera, hace las delicias de cualqueira. De todas sus recetas, una imprescindible es la de su tortillón. Junto a la ensaladilla, es su plato estrella. En sus inicios los tortillones tenían un tamaño nada desdeñable, pero en los últimos años ha aumentarlo aún más y ronda los 5 kilos, aunque también las elaboran de entre 2 y 3 kilos. Los ingredientes de este manjar son exclusivos: patatas, huevos, aceite y un buen fuego. La porción se presenta en un plato con una pequeña cantidad de una mayonesa suave.

Alcachofas al estilo del Bar Juanito.

Bar Juanito: Alcachofas

nada hacía presagiar en la década de los 40, del siglo pasado que las alcachofas al estilo del Bar Juanito llegarían a convertirse en el buque insignia de este negocio. La receta de estas alcachofas en salsa como las cocinan en Bar Juanito, pertenece a Faustino Rodríguez, quien perfeccionó la receta de su padre y fundador del Bar Juanito, Juan Rodríguez. Aunque él fue un mero aprendiz de una mujer que acudía todos los días a limpiar el primer bar Juanito en la calle Yebra. La receta, perfeccionada por Faustino, se mantiene intacta en el bar y además el plato también se comercializa ya preparado.Los guías turísticos las mencionan y recomiendan a los turistas en las rutas por el centro de la ciudad. Con varios premios a sus espaldas la fórmula continúa cosechando éxitos.

Albondigón de piñones, de Abacería Cruz Vieja.

La Abacería Cruz Vieja: Albondigón con piñones

Esta típica tasca jerezana se encuentra en el castizo barrio de San Miguel, concretamente en la céntrica calle Ramón de Cala. Esencia local y familiar combinadas con las mejores tapas tradicionales de la tierra, desde el ajo campero como vemos en la foto, la berza jerezana hasta los chicharrones. Todas exquisitas, aunque una realmente irresistible y singular en el albondigón con piñones en salsa de almendras, un obligatorio.

Cola de Toro del tabanco Las Banderillas, en Jerez.

Las Banderillas: Riñones al Jerez y cola de toro

El éxito de ete local abierto en 2012 queda patente por su aforo, siempre completo. El local no es muy amplio. Su carta en cambio sí es variada. Allí ofrecen buenas chacinas, quesos y aliños, pescado y mariscos frescos maridados con los mejores vinos y buen ambiente. Resulta una tarea ardua, pero se puede destacar los riñones al Jerez y la cola de toro: "Imprescindibles", comenta Ramón, un suario de TripAdvisor. "De las mejores tapas de cola de toro tanto en cantidad como en sabor. Las tapas en general son grandes, la cazuela de riñones al jerez estaba bien rica y la tapa de presa muy completa. Sin duda, de los mejores sitios que visitamos durante nuestro fin de semana magnifico en Jerez", añade.

Tocino de cielo de la Pastelería Jesús, en Jerez. / Pastelería Jesús

Pastelería Jesús: Tocino de cielo

El tocino de cielo es el dulce jerezano por excelencia. Éste nació en los conventos jerezanos (concretamente se habla del ya cerrado Espíritu Santo) gracias a las yemas cedidas por los bodegueros. En la actualidad, se considera que uno de los mejores de Jerez Capital Española de la Gastronomía, es el elaborado en el obrador de Pastelería Jesús. La receta se heredó de Jesús Gelasio Jiménez y sigue siendo una de las estrellas de estapastelería jerezana.