Ni Riviera Maya ni Tulum, Jessica Bueno y Luitingo prefieren Chipiona

Las playas cristalinas y paradisíacas de México ha sido el destino elegido por el cantante de Triana para celebrar su aniversario con Jessica Bueno, con la que comparte su día a día desde hace un año tras su salida del concurso televisivo Gran Hermano Vip.

Pero por lo que hemos podido comprobar, no todo es 'color de rosa' en la Riviera Maya. Así lo han compartido los enamorados en sus redes sociales. Un viaje ''leno de decepciones desde el primer momento''. Desde el alojamiento que han reservado para sus vacaciones, que no cuenta con todo el lujo ni comodidades que esperaban, hasta la meteorología, llena de cielos nublados, tormentas y un mar revuelto.

Tanto es así que el cantante hizo lo que hoy llamamos 'room tour' en el que explicaba que no le gustaba "nada" la habitación porque, entre otras cosas, "había una tabla de planchar en el baño, la ducha no tenía una mampara y las sábanas parecían de otro siglo". Luitingo, con su gracia particular, ha comparado la habitación con "el portal de Belén" y la modelo aseguró que "no pensaba quedarse descalza en ese baño".

Aunque la pareja asegura que "lo mejor es la compañía" y una vez contentos tras ser cambiados de habitación por el personal del hotel, el de Triana quiere "que los lleven a Chipiona".