Rocío Osorno no se pierde la magia del verano en Chipiona: “A la vida, personas”

Está claro que en verano los creadores de contenido tienen muchísimo trabajo, eso sí, mucho más agradable con el buen tiempo, la playa o un plan refrescante. Son muchos y muchas los que hacen publicidad con sus ‘outfits’, los productos para protegerse del sol o asistiendo a festivales y todo tipo de eventos.

La famosísima influencer sevillana Rocío Osorno saca tiempo a pesar de la ingente cantidad de trabajo estival para disfrutarlo en familia y con amigos. “A la vida, personas. A las personas libertad. A la libertad, alas. A las alas, ganas. a las ganas, hechos. Y a todo lo que hagas , alma y corazón”. Con esta cita del autor catalán Cristian Llorens, Osorno ha compartido este 9 de agosto una galería de fotografías y vídeos. Se trata de una serie de imágenes en las que se la ve disfrutar relajada en la provincia de Cádiz. Los escenarios son diferentes. Uno de ellos es el chiringuito Calasanta, ubicado en la playa de Las Tres Piedras, en Chipiona.

La influencer comparte mesa con más de una decena de amigos. Con ellos vive el verano con mayúsculas saboreando todo lo bueno que la vida puede dar, como las personas. Arroz, delicioso pescado de la tierra y muy buena compañía. Sin duda, es evidente que la sevillana se encuentra en un gran momento y Chipiona es un lugar mágico donde celebrar todo lo bueno.

Rocío Osorno, en buena compañía, de comida en el chiringuito Calasanta, en Chipiona. / IG: rocioosorno

En las imágenes se fotografía con sus hijos. A todos se les ve muy cómodos y espontáneos, jugando a los videojuegos, con insectos, juntos en la orilla, posando en el increíble chiringuito chipionero… Un lujo de días de asueto, los cuales será difícil de olvidar, dado que han quedado inmortalizados en sus redes sociales.

Rocío Osorno posando junto a uno de sus hijos en una story. / IG: rocioosorno

Dónde se divierte Rocío Osorno

La influencer y compañía tienen muy buen gusto, de ahí que hayan elegido el chiringuito Calasanta para disfrutar de un día de verano. Inaugurado en 2023, este espectacular establecimiento se confunde con el entorno, logrando fusionarse con la naturaleza, sin perder una pizca de glamur. Cada persona que se adentra en su acogedor interior, de forma súbita parece transportarse a un “oasis de relax y diversión”. Porque en Calasanta resulta asombrosamente espectacular todo: su ubicación, decoración, la comida, los eventos, el personal y el ambiente. Y sin duda, su clientela es de lo más top.

Vivienda en El Puerto

Rocío Osorno sabe mucho de todo lo bueno y, evidentemente, sabe que la provincia de Cádiz lo tiene todo para serlo. Es por ello que a principios de este mismo año daba a conocer su nuevo hogar gaditano. La influencer compartía un vídeo mostrando su casa en El Puerto de Santa María, concretamente en Vistahermosa, muy cerca de la playa portuense de Las Redes.

No es de extrañar por tanto, que pase días de relax en la localidad portuense y se desplace, como ha hecho estos días a la costa noroeste, donde ha disfrutado del gran ambiente de la playa de Las Tres Piedras y de uno de sus impresionantes chiringuitos.