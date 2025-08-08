Restaurantes de Chipiona donde darte un buen festín de marisco y pescado: "Trato cercano y precios justos"

A estas alturas del verano, es hora de darse un homenaje en algunos de los restaurantes de Chipiona donde el pescado y el marisco son de primera, además, cocinados y servidos con mimo. Por eso, si aún no lo has hecho o te apetece volver, te ofrecemos estas recomendaciones, sin miedo a equivocarnos. Reserva y no te quedes con las ganas...

Restaurante Los Corrales de Chipiona.

Restaurante Los Corrales

Lugar emblemático de Chipiona, ubicado a dos minutos del centro, en el Paseo de Las Canteras, junto al Atlántico, con vistas inmejorables. Especializado en pescados a la brasa con carbón de encina. Puedes degustar desde unas deliciosas lubinas, doradas, urtas y corvinas de anzuelo, a mariscos de la zona como el langostino trasmallo, zamburiñas, almejas..., pero también otros platos como pimientos a la brasa, maridado con una carta de vinos Una gran sorpresa para el paladar es el helado de moscatel. "¡Sitio espectacular!", asegura Virginia Domínguez.

Restaurante Casa Ricardo, en el Puerto de Chipiona.

Restaurante Casa Ricardo

Posee dos zonas claramente diferenciadas. La más antigua está más lejana al puerto deportivo y cuenta con una barra y una amplia terraza situada bajo unos soportales. Esta zona está más bien dedicada a tapeo. Cuentan también con un salón interior completamente acristalado destinado a comedor y luego otra terraza, acondicionada como restaurante situada al mismo pie del Puerto Deportivo. La especialidad de la casa son los pescados y mariscos de la zona, con unas vistas increibles. Combina la cocina tradicional marinera con algunos toques contemporáneos: pescado al horno, taco de atún, arroz caldoso, patatas arrieras o hamburguesas. Aquí puedes disfrutar de un pescado recién salido del mar, en el mismo Puerto Deportivo de Chipiona, con vistas 360º, en un lugar tremendamente tranquilo.

Bar Restaurante El Faro, en Chipiona.

Bar Restaurante El Faro

"Un sitio increíble donde cada plato entra por los ojos y el sabor no deja indiferente a nadie, posibilidad de probar tapas de casi todos los platos, servicio rápido y profesional, precio muy aceptable y todo está buenisimo. Nos encantaron las papas arrieras, la musaka, la tosta de atún rojo, las coquinas, las croquetas... Y muy importante, casi toda la carta es apta para celíacos, mis respetos por eso". Esta es una de las reseñas más completas sobre este establecimiento, situado en avenida de Sevilla, alejado un poco de la playa y del bullicio del paseo, pero merece la pena. Ofrecen las recetas tradicionales de la cocina chipionera, pescados y mariscos de temporada. Apuestan por la cocina sencilla y cuidada, manteniendo el sabor de una materia prima de calidad.

Cantina Marinera, en Chipiona.

Cantina Marinera

Ubicado en el puerto pesquero de Chipiona, ideal si se quiere huir del bullicio. Posee dos buenas terrazas con vistas al puerto. Los productos frescos y bien cocinados logran que los comensales de fuera repitan cada vez que visitan la población. Las coquinas, mejillones, chocos, postre de moscatel, todo exquisito. "Trato cercano y precios justos".