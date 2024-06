Ruta Gastronómica Orgullosa de Rota 2024: Bares, tapas, dulces y cócteles

Rota se prepara poner en marcha una propuesta de lo más original y deliciosa: la Ruta Gastronómica Orgullosa, que se celebrará desde este jueves, 27 de junio, hasta el domingo 14 de julio.

Esta iniciativa tiene como objetivo visualizar la exquisita gastronomía roteña, así como el fomento de espacios LGTBIfriendly en la hostelería de la villa. Con esto, además, Rota se posiciona en distintos sectores turísticos y empresariales, entre los que se encuentra el turismo LGTBIQ+.

Una ruta gastronómica muy original

Los establecimientos de hostelería han creado expresamente para la ocasión una tapa, postre, helado, dulce, cóctel, o copa, cuyo nombre hace referencia a una canción, película, artista, libro, escritor, músico, o cualquier otro referente para el colectivo LGTBIQ+. Así encontrarás delicias como ‘Shangay’ en Lolita, ‘Fresa y Chocolate’ en La Cruda, o ‘Rotate de Orgullo’ en La Fábrica de Oli.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES Y CREACIONES

Tapas

1. La Silla Azul: ‘Anaïs Is’ - Dúo de samosas indias con tsatsiki y empanadillas de gambas con tomate picante.

2. Lolita: ‘Shangay’ - Ensaladilla de pargo con remolacha y cebollino.

3. La Gaditana: ‘Jaula de Grillos’ - Gambón rebozado con cama de fideos chinos fritos y salsa de chili dulce.

4. KM 13: ‘C.R.A.Z.Y.’ - Ensalada de gambas, mahonesa de pan de alioli ahumado y mahonesa de valentina; pulpo cocido, pimentón picante y espirulina.

5. La Cruda: "Fresa y Chocolate" - Crepe de chocolate con fresas maceradas en cítrico y helado de la Fábrica de Oli.

6. Colmado Santamaria: ‘A Secret Love’ - Tosta de alioli de pimientos de piquillo, melva, piquillo caramelizado y topping de pepinillo agridulce.

7. Ciento Volando: ‘La Lupe’ - Banderilla de piparra, queso trufado y tomate cherry macerado

8. Tapaboca: ‘Lokati’ - Tosta de bacalao, emulsión de alioli confitado y carne de membrillo

9. Greek House: ‘Call Me by Your Name’ - Pan griego con ensalada multicolor, patatas fritas, carne enrollada y salsa

10. El Torito: ‘La Vie en Rose’ - Arranque rosa de remolacha

11. Pink Pepper: ‘Freddie Mercury Roll’ - Maki sushi de salmón con aguacate flambeado con tobiko y salsa picante

12. La Dolce Vita: ‘I am what l am’ - Ravioli de remolacha y tomate seco, rellenos de verduras y garbanzos con salsa de mantequilla vegetal y queso vegano a base de coco

Cartel de la Ruta Gastronómica LGTBIq+ Rota 2024.

Dulces

1. La Fábrica de Oli: ‘Rotate de Orgullo’ - Helado de queso con bizcocho multicolor y petazetas

2. Margarita la Fresca: ‘Samantha Ballantines’ - Helado de mascarpone con red velvet y frambuesa

3. Candy's Café: ‘Veneno Dulce’ - Pancake de helado con fresa, plátano, Nutella y nata

4. La Callejuela: ‘Inyéctate de Orgullo’ - Mayetito reconstruido, acompañado de una salsa con los siete colores de la bandera y diversos sabores

Cócteles

1. La Juanita: ‘Juanita Banana’ - Ron añejo, amaretto, licor de ginger, concentrado de jugo de piña acompañado de brocheta de gomitas de banana

2. Kentia: ‘Vogue’ - Cóctel de ginebra, fruta de la pasión, jengibre, soda y limón

3. Toledo House: ‘Born this Way’ - Margarita de mango picante