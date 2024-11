Este sábado 9 de noviembre tienes una cita con el flamenco de Jerez en el Club Nazaret

Si te gusta el flamenco y quieres pasar un ratito 'de arte', este sábado 9 de noviembre tienes una cita en el Salón de los Espejos del Club Nazaret de Jerez. En este club social se dará cita la XV edición del festival flamenco organizado por la Hermandad del Soberano Poder.

Después de casi 15 años del último festival, la Hermandad del Soberano ha querido retomar este evento musical con un cartel lleno de artistas reconocidos en el cante de Jerez. Esta nueva edición está compuesta por las voces de Capullo de Jerez, Felipa del Moreno, Manuel de Cantarote, Fernando Soto y Anabel Valencia.

El festival estará presentado por el conocido crítico flamenco David Montes y la apertura de puertas será a las 20:00 horas para que el espectáculo de comienzo una hora y media después, a las 21:30 horas. El precio de las entradas anticipadas tienen un coste de 12 euros y el coste en puerta será de 15 euros según disponibilidad. Si aún no has conseguido tu entrada, aún estás a tiempo. Las podrás adquirir en:

•⁠ ⁠Secretaría de la hermandad en su horario habitual

•⁠ ⁠Cervecería La Fresquita

•⁠ ⁠Joyería Chico Jorge (Centro Comercial La Asunción)

•⁠ ⁠Aguacate

•⁠ ⁠Online (https://fiestaentradas.com/)

Sorteo de dos entradas

Pero aquí no queda todo. Porque si aún no has conseguido tus entradas, aún tienes forma de asistir de manera gratuita con un acompañante si participas en el sorteo que ha anunciado la hermandad jerezana en sus redes sociales. Aquí te dejamos como participar. El ganador del sorteo se publicará el viernes 8 de noviembre a las 18:00 horas.