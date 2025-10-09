El Salón del Manga ‘Rota Go!’ regresa por todo lo alto este fin de semana: dos días de videojuegos, cosplay y cultura japonesa con fines solidarios

El mundo del manga, el anime y la cultura japonesa vuelve a tomar Rota con fuerza. Los próximos 11 y 12 de octubre, el Salón del Manga y la Cultura Alternativa 'Rota Go!' celebrará su cuarta edición en el polideportivo municipal Antonio Barriento Chispa, convertido por dos días en el epicentro de la fantasía oriental.

Organizado por Eventos Go!, empresa especializada en la creación de experiencias relacionadas con el manga, los videojuegos y la cultura alternativa, el evento se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario cultural roteño, reuniendo cada año a cientos de visitantes.

Cartel del Salón del Manga "Rota Go" / Eventos Go!

Durante todo el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades que incluye concursos de cosplay, talleres, torneos de videojuegos, exhibiciones de K-Pop, karaoke libre y torneos de juegos de mesa. Además, se habilitarán zonas con productos japoneses, merchandising, cómics y artesanías.

Entre las novedades de este año destaca el torneo de KDZ, que arrancará el viernes a las 16:00 horas con una inscripción de 8 euros, incluyendo la entrada al recinto. También habrá competiciones de Super Smash Bros Ultimate, campeonatos de Just Dance, talleres temáticos y actividades para todos los públicos.

El evento contará además con invitados muy especiales que harán las delicias de los fans. Uno de los más esperados es Escardi, el popular youtuber cordobés con más de 6 millones de seguidores en TikTok, conocido por sus fandubs virales y su humor inconfundible.

A él se suman Jorge Saudinós, reconocido actor de doblaje que pone voz a personajes icónicos como Zoro (One Piece), Oliver Atom (Campeones) o Shikamaru (Naruto), y las cosplayers Amida Cosplay y XxShinigami66xX.

El Salón del Manga Rota Go! tendrá este año un marcado carácter solidario, ya que parte de lo recaudado se destinará a la asociación local ROLUCAN, dedicada a la lucha contra el cáncer.

Las entradas, con un precio simbólico de 3 euros, podrán adquirirse directamente en la taquilla del polideportivo, abierto ambos días de 11:00 a 20:00 horas.

Con su mezcla de diversión, cultura y solidaridad, 'Rota Go!' 2025 promete ser una experiencia única. El evento no solo impulsa la participación juvenil y el turismo local, sino que convierte a Rota en uno de los referentes del manga y la cultura pop en Andalucía.