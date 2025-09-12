La playa de Rota para bañarse sin apenas gente donde reina la calma

La playa de Punta Candor en Rota es una opción perfecta para disfrutar de los 'coletazos' del verano

“Summer has come and passed” ("el verano vino y se fue"), cantaban Green Day en Wake Me Up When September Ends, pero en Punta Candor, en Rota, no estamos muy de acuerdo: septiembre todavía guarda todo el sabor del verano… y con la ventaja de hacerlo más tranquilo que en julio o agosto. Lejos del bullicio y de las aglomeraciones, esta playa de arena dorada, rodeada de dunas y pinares, permite disfrutar del Atlántico en calma, pasear por la orilla, darse un baño o simplemente tumbarse a contemplar el horizonte mientras el verano se resiste a despedirse.

Situada al norte de Rota, Punta Candor se extiende a lo largo de más de un kilómetro de arena dorada, con una anchura que permite disfrutar del mar sin sentirse agobiado por otros bañistas. Forma parte del entorno natural protegido del Parque Natural de la Almadraba y conecta con otras playas vírgenes del litoral gaditano, manteniendo un equilibrio entre acceso y conservación.

Aquí no encontrarás grandes chiringuitos ni urbanizaciones a pie de playa; en su lugar, estarás frente a un espacio protegido donde la naturaleza es la protagonista. La forma de acceder a la playa es a través de una pasarela de madera que conduce desde el aparcamiento hasta la orilla.

La entrada a la playa de Punta Candor es a través de una pasarela de madera conectada con el parking / M.G.

El mar tiene el agua muy limpia e invita tanto a pasear por la orilla como a disfrutar de un baño tranquilo sin aglomeraciones. Sus visitantes habituales destacan la sensación de libertad y aseguran que es “la mejor playa de Rota”.

Al final del día, Punta Candor se transforma en un escenario casi mágico. Con el sol bajando sobre el Atlántico, la playa se convierte en un lugar ideal para los aficionados a los atardeceres. Con el cielo de septiembre aún teñido de verano y un lugar casi privado para disfrutar del paisaje.

Atardecer en Punta Candor, Rota / M.G.

Para quienes buscan combinar relax con exploración, el entorno natural permite recorrer senderos cercanos que rodean dunas y pinares, ofreciendo panorámicas del litoral gaditano y de los humedales próximos al Parque Natural de la Almadraba.

Aunque Punta Candor carece de servicios típicos de playa urbana, la proximidad a Rota y a otras playas cercanas permite acceder fácilmente a restaurantes, bares y alojamientos, por lo que es posible combinar un día de tranquilidad con comodidades cercanas. Este equilibrio entre aislamiento y accesibilidad es uno de los secretos mejor guardados de este arenal gaditano, que en septiembre se convierte en el refugio ideal para quienes desean alargar la sensación de verano sin renunciar a paz, paisaje y naturaleza.