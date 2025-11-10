Qué hacer en Sanlúcar, Rota y chipiona del 10 al 16 de noviembre: primeras zambombas, actuaciones, rutas, exposiciones, concursos y torneos

La IV Bienal de Flamenco Cádiz, Jerez y Los Puertos es una de las citas más relevantes en esta semana previa a los preparativos de Navidad

El próximo sábado, 15 de noviembre se celebra la Zambomba Chipiona a la que vuelve uno de los espectáculos navideños más aclamados de los últimos años: Así Canta Jerez en Navidad, con su una nueva gira titulada ‘Llegó la fiesta’. Este mismo día, el Teatro Municipal Jose Manuel Valderas García de Trebujena se llenará de emoción para celebrar a la patrona de la música, Santa Cecilia. La Banda de Palomares garantiza una noche mágica.

La IV Bienal de Flamenco Cádiz, Jerez y Los Puertos continúa con grandes figuras de lo jondo. Lo gastronómico cobra protagonismo en la VI Ruta de platos con Cuchara de Rota y en el Concurso de Tapas Cofrades de Sanlúcar.

El Festival de la Tinta, el Torneo de Ajedrez, varias exposiciones y la IV Cross Escolar 'La Laguna' Chipiona, Cádiz completan una agenda muy atractiva en esta semana del 10 al 16 de noviembre. ¡Disfrútenla!