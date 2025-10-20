Fin de semana de grandes conciertos en Jerez: Bustamante y Camela llenan de música la ciudad

Jerez vivirá un fin de semana de auténtico lujo musical con dos grandes nombres del pop español sobre los escenarios: David Bustamante y Camela. Ambos artistas actúan este sábado 25 de octubre, ofreciendo dos propuestas muy distintas pero igual de esperadas por el público.

Bustamante presenta su tour "Inédito"

El cantante cántabro David Bustamante llega a Jerez con su nuevo espectáculo tour "Inédito", la gira que acompaña el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico, INÉDITO, publicado el 24 de octubre de 2024.

Este álbum marca un punto de inflexión en su carrera: por primera vez, el artista firma todas las canciones, mostrando su faceta más madura y personal. El cantante celebra más de dos décadas de trayectoria con 19 discos de platino y más de un millar de conciertos a sus espaldas.

El público podrá disfrutar de su directo este sábado a las 20:00 horas en el Teatro Villamarta, donde sonarán sus nuevos temas, entre ellos la balada Calma, junto a clásicos de su repertorio en un concierto que promete emoción, cercanía y energía a partes iguales.

Bustamante estará en concierto este sábado en el Teatro Villamarta / M.G.

Camela, con su gira “+ de 30”

También este sábado a las 21:00, la Plaza de Toros de Jerez acogerá el concierto de Camela, dentro de su gira “+ de 30”, con la que el dúo celebra más de tres décadas de carrera y más de siete millones de discos vendidos.

El grupo, icono de la tecnorumba y del pop castizo español, repasará grandes éxitos como Cuando zarpa el amor, Sueños inalcanzables o Lágrimas de amor, junto a nuevos temas que demuestran su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

La artista canaria Xerach será la encargada de abrir el espectáculo con su proyecto Canciones Bobas, un trabajo que fusiona pop, techno y ritmos de tambora.

Camela estará en la Plaza de Toros de Jerez este sábado a las 21:00 / M.G.

Con estas dos citas, Jerez se convierte en epicentro de la música española este fin de semana: Bustamante con su pop emocional y Camela con su inconfundible tecnorumba. Dos estilos distintos que comparten una misma promesa: llenar de ritmo, nostalgia y emoción la noche del sábado.