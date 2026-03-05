Cuando una familia de delfines paseó por el Guadalquivir a su paso por Sanlúcar...

En 2025, Sanlúcar vivió el verano en el que un mayor número de personas disfrutó de la ciudad, haciéndola casi intransitable en las calles del centro. Y es que este bello municipio de la costa noroeste de la provincia de Cádiz posee numerosos y diversos atractivos: la Manzanilla, los langostinos, las carreras de caballos, espectaculares bodegas, iglesias, casas palacio de los cargadores de Indias, una historia que se lee en sus edificios y un ambiente que nadie quiere perderse.

Aún con todo, Sanlúcar no deja de sorprender con episodios inesperados y de auténtica belleza. Sorpresa fue lo que causó en los pasajeros de una una embarcación de recreo que navegaba en la desembocadura del río Guadalquivir, junto al Coto de Doñana que separa Almonte, de Sanlúcar de Barrameda, el avistamiento de una familia de delfines, en junio de 2021. El maravilloso vídeo con el momentazo fue compartido en redes por Daniel Romero.

Este hecho no sólo tuvo lugar en esa ocasión, ya que, al menos hay constancia de que sucediera antes en 2013. Además, en los comentarios realizados en la publicación del vídeo de 2021, varios usuarios afirman haberlos visto. "Qué bonito, nosotros los vimos hace unos años", asegura Josefa Dominguez Vega. Una usuaria, Caridad Rodríguez Romero, afirma que "todos los años entran por esta fechas de verano". Conchi Martínez recuerda, incluso, que hace años llegaron a Sevilla y tiene razón.

Fue en junio de 1993 y así lo recogió un medio de comunicación nacional: "Una pareja de delfines ha sido capaz de remontar el Guadalquivir a lo largo de unos 100 kilómetros, hasta quedar atrapados junto a una presa. Algunos vecinos habían advertido a comienzos de semana la presencia de los animales. El miércoles fueron finalmente localizados en las orillas del río, en una zona de apenas tres metros de profundidad. Los biólogos no se explican cómo los delfines han podido remontar el río hastan alejarse unos 100 kilómetros de su desembocadura, aunque es posible que se desorientaran al seguir un banco de peces o una embarcación y no supieran encontrar el camino de vuelta".

En concreto, se trata de delfines mulares, la más común de la treintena de especies de delfines que existe. Este animal es considerado el segundo más inteligente tras el ser humano, por delante de los grandes simios.