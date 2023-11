El sorprendente spa de cerveza más grande de España está a sólo media hora de Jerez

En la actualidad algunos baños árabes nos recuerdan el paso de este pueblo por la península y, en concreto, en la provincia de Cádiz, donde se encuentran dos de ellos en Jerez y Chiclana, respectivamente. Si los visitas puedes retrotraerte a la Edad Media y experimentar lo que algunos de sus vecinos vivían cuando socializaban en estas instalaciones.

Aunque hoy día hay spas y lugares donde relajarse y recibir diferentes tratamientos con agua y masajes, también hay otros algo más peculiares en los cuales las aguas ya no son las protagonistas. Eso sí, quizá resulte apasionante para unos y no para otros, dado que no a todas las personas les gusta la cerveza, pero... ¿y bañarse en ella? Si no lo habían pensado, ya pueden salir de dudas porque a poco más de media hora de Jerez se encuentra el spa cervecero más grande de España, concretamente en el Hotel Cádiz Bahía, frente a la playa de La Victoria.

Este Beer Spa cuenta con más de 200 metros cuadrados. Una de los aspectos maravillosos de este lugar es que tiene vistas al mar mientras te bañas en cerveza en un ambiente relajado. Al margen de lo asombroso e innovador que resulta, cabe destacar el beneficio que proporcionan los ingredientes de la cerveza como la levadura, lúpulo y cebada, así como un estimulante potenciador natural como es la canela.

Se trata de una cerveza sin fermentar, elaborada al momento de forma artesanal, de modo que permite aprovechar al máximo los beneficios de sus propiedades, como "el alto contenido en silíceos de lúpulo contribuye a la apertura de los poros de la piel y al aumento de la vitalidad en general; la levadura de cerveza, a su vez, tiene propiedades beneficiosas sobre la regeneración de la piel gracias a su contenido en vitaminas del grupo B". El baño en esta cerveza estimula el metabolismo, eliminan sustancias dañinas del cuerpo, relaja la tensión interna y externa y reduce la fatiga y el estrés.

Instalaciones

En este spa es posible tomar un baño en los barriles de madera con hidromasaje; con tiradores colocados junto a la bañera para saborear esta bebida y pasar un rato agradable antes de continuar con el circuito. También dispone de sauna templada y de una zona de relajación.

Aún no se sabe si el Beer Spa pasará a la historia, pero ¿y tú, te atreves a pasarte por allí y vivir esta experiencia única?