Sushi Saki, el restaurante japonés del momento en Jerez: "He dado con el mejor sushi, buffet libre y servicio de mesa", afirma un cliente de Sevilla

En Jerez Capital Española de la Gastronomía 2026 aumentan paulatinamente los amantes de la comida japonesa. La causa o consecuencia (según se mire) de esto es que se suman nuevas propuestas culinarias especializada en esta gastronomía. Una de las últimas, abrió en 2025 en el centro comercial Área Sur. Este tiempo sólo se puede definir como rotundamente exitoso por la buena acogida: Sushi Saki.

Makis, nigiris, sashimis, rolls creativos, platos calientes como ramen, gyozas o tempuras crujientes, son algunas de las especialidades que conforman las más de 250 opciones de su amplísima carta. Ésta se caracteriza por contar con platos modernos, sabrosos y auténticos. Se trata de un restaurante de buffet libre con servicio en mesa. Consiste en pedir uno mismo desde su dispositivo móvil, cinco platos por persona y esperar diez minutos para pedir la siguiente ronda. La velocidad a la que sirven resulta pasmosa. Los platos no son abundantes, algo ideal para probar la mayor variedad posible. Te penalizan con tres euros por cada plato no terminado. Las bebidas y postres no entran en el buffet. Ofrecen el mismo servicio durante toda la semana, pero los días festivos el precio es más elevado.

Pan Bao de Sushi Saki, restaurante japonés, en Jerez.

Cuenta con un amplio equipo de profesionales que sirven muy rápido, con lo que las demoras entre comandas son muy reducidas, dando de esta forma el visto bueno al concepto de esperar unos minutos antes de poder realizar la siguiente comanda. Conviene controlar los tiempos, así como aquello que se pide para disfrutar al máximo de la experiencia. Por cierto, el pan bao es una auténtica delicia que merecería una mención aparte.

El local es bastante amplio, aún así, suele haber cola de espera, aunque ubican con bastante rapidez. Para evitarlo, siempre se puede optar por reservar con antelación.

Disponen de menú infantil, basado en la altura, aspecto, sin duda, controvertido. Tienen muchas opciones sin gluten, pensadas para personas con intolerancia.

Ya cuenta con más de 1.200 reseñas en Google y una puntuación de 4,6. "Desde que llegas al lugar te reciben con mucha amabilidad y cordialidad, la comida llega pronto, con buena presentación, excelente relación calidad/precio", resume David. "He dado con el mejor sushi, buffet libre y servido en mesa, punto a favor ya que nadie toca tu comida. Tú lo pides y te lo sirven en tu mesa. (...) Comida ESPECTACULAR, camareros muy amables, destacar a shaolin que fue quien nos atendió al principio que nos explicó todo como funcionaba el tema buffet. Felicitar a los COCINEROS de 10, calidad precio perfecto, el local no es muy grande pero es muy bonito y limpio, no hay quien les gane la verdad, son unos auténticos máquinas, volveré sin dudarlo. Gracias por hacernos pasar una agradable comida", reseña Jorge, natural de Sevilla.