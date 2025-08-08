Actuación en Tulúm, Chipiona.
Tardeo memorable con música en directo gratis en los chiringuitos de Sanlúcar, Rota y Chipiona del 8 al 10 de agosto

El mes de agosto sigue cargado de citas estivales: cines de verano, Mercadillos con Encanto, Carreras de Caballos en Sanlúcar, festivales... Si decides ir a la playa en la costa noroeste de Cádiz, te animamos a disfrutar de un buen tardeo estival en alguno de sus chiringuitos. No te decepcionarán.

1/17 Amoloys, en Las Dunas. Chipiona.
2/17 Ale Bellido, en Tulúm. Chipiona.
3/17 Lady Pink Band, en chiringuito Quinto Centenario. Sanlúcar.
4/17 A Tu vera, La Carbonería y Elioht en Chiringuito Playa Virgen, en Rota.
5/17 El Día de la Marmota, en chiringuito Quinto Centenario. Sanlúcar.
6/17 Paco Canalla, en Las Dunas. Rota.
7/17 Marta, en chiringuito BeFree. Rota.
8/17 Maleando en Tulúm, Chipiona.
9/17 Capullo de Jerez, en Tulúm. Chipiona.
10/17 Pakuki, en Tulúm. Chipiona.
11/17 The Contratados, en Las Dunas. Rota.
12/17 Tam Kenedy, El Día de la Marmota, en Ohana 3 Piedras. Chipiona.
13/17 Sergio Contreras, en Tucaneando. Chipiona.
14/17 Plenilunio, en Bhuda Candor. Rota.
15/17 Los Random, en Tucaneando. Chipiona.
16/17 Tributo a Luis Miguel por Josué Sanher, en Las Dunas, Rota.
17/17 ZBeat Iván El Zurdo, en chiringuito BeFree, Rota.

