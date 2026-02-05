El temporal en Jerez también inspira a cómicos como José Campoy: "¿Pero esto no es Inglaterra?"

El temporal azota a la provincia de Cádiz. En Jerez, lo más preocupante en estos momentos es el nivel del río Guadalete que continúa creciendo a su paso por Jerez fruto del agua desembalsada, tanto en Bornos como en Arcos, que durante la mañana de este jueves, 5 de febrero, alcanzaron el 100% de almacenamiento tras las intensas lluvias en la Sierra de Grazalema por la borrasca Leonardo.

Más de 900 personas fueron desalojadas preventivamente en Jerez y unos 7.000 vecinos de la zona rural de Jerez, concretamente de las entidades locales autónomas de San Isidro, El Torno, Torrecera y Nueva Jarilla, así como de la barriada rural de Majarromaque se quedarán aislados de "manera inminente" por la crecida del río.

El panorama es aciago. Tras las graves consecuencias a la que se enfrenta parte de la ciudadanía de Jerez, es difícil reír. No obstante, las sucesivas borrascas y especialmente Leonardo, han inspirado a algunos humoristas españoles y a algunos de Jerez. Este es el caso del cómico José Campoy, quien cuenta con 140 mil seguidores en Instagram. Por contra, hay quien hace limonada con el limón y aunque actuales circunstancias,

En su perfil de esta red social, Campoy ha subido un reel en el cual encarna al popio Noé. Muchos y muchas recordarán que la Biblia (principalmente en Génesis 6-9) narra cómo Dios, viendo la gran maldad y violencia en la Tierra, decidió destruirla con un gran diluvio, pero escogió a Noé, un hombre justo, para salvarlo a él, a su familia y a una pareja de cada animal en un gran barco llamado arca. En el sketch, cae el diluvio y Noé llama a su puerta. Al recibirlo se enzarzan en una conversación farragosa con un juego de palabras cuando se presenta Noé, quien le pide que le acoja a él y a su animales porque su arca "parece el Titanic". En medio de la conversación, Noé recibe la llamada de la Virgen de la cueva "que está con ansiedad". Y como éste, descorcha una botella de chistes en torno a las incesantes lluvias en Jerez.

En apenas diez horas, la publicación ha obtenido 1748 'Me gustas' y decenas de comentarios, la mayoría con el emoticonos de las risas y otro en el que aseguran que Campoy le "alegra la vida". Ojalá sea cierto eso que en su día acertó a decir Víctor Hugo: "La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano".

José Campoy

Este cómico jerezano aterrizó en 2008 en Madrid para dedicarse a la comedia profesional. Capoy es monologuista, imitador de más de 200 personajes y cuenta-chistes. Trabajó con Netflix en Colombia como “Social Media Influencer” para la campaña de la tercera temporada de la serie “Narcos” con su parodia de Pablo Escobar, estrenando su espectáculo de humor sobre la serie “Risa o Plomo” en el Teatro Alcázar de Madrid. Durante años ha recorrido el circuito nacional de comedia, entre las que se incluyen su espectáculo “No es país para tiesos”, en la Chocita del Loro de Gran vía de Madrid, la obra de Teatro Memoria Histérica y “Campoyadas” (sala Fuencarral Madrid) y los “Cuñaos”, junto a Santi Rodríguez. Ha trabajado en numerosos programas de TV (Antena 3,Canal sur TV,Paramount Comedy,Sopa de Gansos FDF y de Radio (Cope,Agencia EFE…y “El Pelotazo” de Canal Sur Radio). Actualmente es colaborador de Radio Marca, cuyos videos con chistes y monólogos están siendo virales tanto en tik tok como en instagram.