Maratón de cine: Tres películas para disfrutar de Jerez sin moverte del sofá

La ciudad de Jerez y la provincia gaditana presumen de buen tiempo y de horas de sol. Sin embargo, este invierno resulta duro en este sentido, ya que, las borrascas han decidido no dar tregua. El viento y la lluvia impiden que disfrutemos de la ciudad, de sus terrazas y espacios al aire libre, incluso, nos mantienen en casa para evitar males mayores. Es por ello que, aprovechando esta circunstancia, proponemos tres producciones audiovisuales rodadas en Jerez, de manera que puedas disfrutar de la ciudad sin salir de casa y verla desde otra perspectiva.

'Techo y comida', de Juan Miguel del Castillo.

'Techo y comida', 2015

Este drama del jerezano Juan Miguel del Castillo cuenta la historia de Rocío (Natalia de Molina), madre soltera y sin trabajo, apenas le da para comer, ya que no recibe subsidio. Entre la vergüenza, la sensación de fracaso y el miedo a perder la tutela de Adrián, su hijo de 8 años, intenta aparentar una vida normal y sobrevivir con la desinteresada ayuda de una vecina. Pero la situación empeora cuando el propietario de la vivienda, agobiado también por las deudas, los demanda por no pagar el alquiler. Ahora el tiempo corre en su contra y parece imposible encontrar una solución. Fue rodada íntegramente en Jerez (calle Larga, el barrio de La Granja...) y Natalia de Molina ganó el Goya a la mejor actriz protagonista por su interpretación en esta película que removió conciencias.

'El verano que vivimos', de Carlos Sades. / 5

'El vercano que vivimos', 2020

En el interior de las Bodegas González Byass se rodó parte de la película ‘El verano que vivimos’, de Carlos Sedes, protagonizada por Blanca Suárez y Javier Rey. En esta película también aprovecharon otros emplazamientos como calle Porvera, la Catedral o la Alameda Vieja. Esta película de Carlos Sedes transcurre en 1998. Isabel, estudiante de periodismo, se ve obligada a realizar sus prácticas en el diario de un pequeño pueblo costero gallego para terminar la carrera. El puesto que le asignan es el último que ella esperaba: la escritura y gestión de las esquelas que llegan a la redacción. Pero esto le lleva en busca de una historia de amor imposible vivida en Jerez.

'Siete Jereles', de Pedro G. Romero, Gonzalo García Pelayo.

'Siete Jereles', 2022

Esta cinta apareció en la lista de las mejores películas mundiales de 2022 de la revista Amanece Metrópolis. Pedro G. Romero y Gonzalo García Pelayo se adentran en el corazón de las barriadas y bodegas tan pasionalmente y en búsqueda de la libertad nocturna como esas yeguas que galopan desde la campiña jerezana hasta el casco antiguo anárquicamente entre destellos ocres de faroles, buscando el alba a campo abierto.