La tienda de camisetas 'marca Jerez' prepara su viernes 'tiznao'

Muchos son los que se llevan como recuerdo de su paso por la ciudad de Jerez una botella de Fino o un buen Palo Cortao. Sombreritos de 'coloraos' de Tío Pepe o un racimo de uvas como llavero. Pero los hay que se quieren llevar detalles más originales y 'aún más de nosotros'.

La reconocida marca jerezana de camisetas, Gloria Vendimia, se encuentra físicamente en la calle Medina desde el pasado año 2022. Esta marca de pureza jerezana se lanzó durante el año 2019 de la mano de dos jóvenes emprendedores, Amaro de la Calle y Álvaro Rodríguez.

Gloria Vendimia sigue revolucionando las redes seis años después con diseños a cada cuál más originales. 'No me enfado pero me da coraje', 'Papas aliñás', 'Malaje' o 'Me encanta Jeré' son las más vendidas.

Y es que esta marca se ha hecho conocida por todo el mundo. Y hasta traspasa fronteras. Sus ideas cada vez sorprenden más a sus fieles seguidores y cada año recorren un paso más en el empoderamiento de los valores y la cultura de Andalucía y de Jerez.

Como cada 'viernes negro' o black friday, para ellos, su original 'viernes tiznao', los niños de Gloria Vendimia preparan unos descuentos muy especiales para toda su comunidad. ¿Cómo se pueden optar a ellos? Pues bien, este año lo han organizado de una forma diferente.

A través de su red social, Instagram, ha anunciado que "aunque no tirarán los precios, unos duros podrás ahorrarte". La única manera de poder optar a esos descuentos especiales es uniéndote al canal de difusión 'Englories varios' de su cuenta oficial @gloriavendimia. A través de este canal podrás conseguir descuentos, conseguir las últimas prendas del momento o alargar esos descuentos por más tiempo.

¡No te pierdas las novedades de Gloria Vendimia en su canal!