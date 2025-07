Tres de los mejores chiringuitos de España 2025 están a menos de una hora de Jerez: “Serán el escenario de tu verano perfecto”

Lanzarote, Ibiza, Menorca, Marbella, Málaga… también poseen establecimientos que forman parte de la lista Best Chiringuito publicada por Forbes este mes de julio. La representación de la provincia de Cádiz es sobresaliente. Tres de los maravillosos chiringuitos que salpican la costa gaditana están incluidos. Gracias a la magnífica ubicación de Jerez, están a una hora en coche, aproximadamente. Todo un privilegio que facilita y mucho disfrutar de los mejores locales a pie de playa, con unas vistas envidiables y una estupenda oferta gastronómica. “Serán el escenario de tu verano perfecto”, advierten en la publicación especializada. Aquí tienes más información de cada uno de ellos. Te invitamos a comprobarlo tú mismo.

La Fontanilla. Conil

Vistas desde el Restaurante La Fontanilla, en Conil. / La Fontanilla

De los tres, es el más próximo a Jerez. Este restaurante se encuentra en una ubicación privilegiada en la playa homónima. Prepara una selección de pescados autóctonos de la costa de Conil, como atún rojo de las almadrabas de Conil, marisco, arroces, pescado frito, verduras de la huerta de Conil, carnes de Retinto. Define su cocina como “creativa y sincera", basada en la mejor materia prima y servida en un marco único que les transportarán en los años sesenta cuando el pescado se descargaba en la misma orilla”. No es un establecimiento de moda, sino consolidado y avalado por más de medio siglo abierto en manos de la familia Rubio.

Se encuentra a 52min (64,1 km) de Jerez, por la A-4 y A-48.

El Refugio. Zahara de los Atunes

Restaurante sencillo junto a la playa que presume de elaborar recetas locales con atún y marisco recién capturado. Este es el ingrediente estrella del «maligimo» y el «guenijimo» de atún, dos tostas la mar de curiosas y ya míticas. “No acepta reservas, no tiene pretensiones y, sin embargo, lleva años siendo punto fijo en Zahara para quienes no quieren renunciar ni a la playa ni a comer bien. Lo suyo es cocina ‘zahareña’ de la de siempre, pero afinada”, destaca Forbes en su listado.

Restaurante El refugio, en Zahara de los Atunes. / J. Carlos Caher

A 1 hora y 8minutos de Jerez (82,2 km), por la A-381 y A-396

Marxa. Sotogrande

Este es el establecimiento más alejado de los tres, aunque, sin lugar a dudas, merece la pena desplazarse hasta allí para vivir una experiencia completa en Marxa. Este chiringuito se halla en el interior del resort SO/Sotogrande. Una parrilla abierta de leña impregna el aire del suculento aroma. Su carta contempla espetos, calamares, paellas, hamburguesas, ensaladas… y la de bebidas dispone de limonadas recién exprimidas, cócteles, vinos y cervezas nacionales e internacionales. El veredicto de Forbes es claro: “Entre plato y plato, un chapuzón en su piscina infinity. La música sube cuando baja el sol, el ambiente se sofistica. Pide un cóctel y déjate llevar. Ese es el plan”.

Chiringuito Marxa, en Sotogrande.

A 1 hora y 19min (120 km) de Jerez, por la A-381