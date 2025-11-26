El mejor mosto de Jerez, según los expertos de El País: "Se come de categoría, guisos con sabor a tradición"

El pasado 24 de octubre, el Mosto Añina, ubicado en la barriada de Añina, en la zona de Las Tablas, arrancó la actual temporada. Se trata de uno de los establecimientos hosteleros de estas características incluido en la selección de El País, La Guía Gastro 2026, en la que destacan su "autenticidad a raudales".

conviene aclarar para quienes no sean muy duchos en la materia que los mostos típicos de Jerez y otras poblaciones son establecimientos gastronómicos únicos de la campiña jerezana donde se despachan los primeros vinos y cuya experiencia hay que vivir para completar de forma genuina la cultura del vino. Ofrecen comida tradicional a base de guisos de la zona como la berza o el ajo campero. Hoy día, comparten muchas características con las ventas.

El Mosto Añina abren solo en invierno, durante la temporada del mosto, solo los fines de semana. Dispone de distintos espacios: salón, porche y terraza exterio. En las paredes blancas cuelgan aperos de las labores del campo y algunos cuadros, varios de ellos detemática vitivinícola. Y no podían faltar, toneles de vino que adornan la terraza cubierta. Su mobiliario es el típico de cualquier mosto, mesas con mantel de papel, sillas de plástico y ambiente acogedor.

Ajo campero del Mosto Añina, en Jerez.

Este mosto es uno deesos en los que puedes ir con toda la familia, con independencia de su edad e intereses y absolutamente todos salen contentos. Los niños lo pasan sensacional en el castillo hinchable y ese entorno rodeado de viñas. Por su parte, los mayores -especialmente- cumplen con el ritual de probar el mosto del año acompañado de un plato de siempre como el ajo campero, pero otros muchos más. El revuelto de tagarninas, por ejemplo, tiene fama en Añina. Aunque, sin duda, algo que muchas personas van buscando en este mosto sorprende porque nada tiene que ver con el vino, ni con el cuchareo. Las más buscadas son las galletas fritas con flan. No hay mesa que no las pruebe, salvo porque se hayan agotado, resultan todo un éxito. Todo a precios más que razonables, pues oscilan entre los 3,50 y los 9€.

Los clientes reseñan que se trata de auténtica comida casera y tradicional, por un lado, y la buena selección de vinos de la tierra. "Se come de categoría, guisos con sabor a tradición hogareña, toda la carta está bien cocinada y las patatas fritas son de las de verdad! El servicio de 10. Y tienen todo perfectamente adaptado para cumplir con las regulaciones sanitarias. Lo recomiendo al 100%", comenta Mónica. "¡Me encanta! Comida rica y gente preciosa", opina Ana.

Fácil aparcamiento.

Admiten reservas.

No se puede pagar con tarjeta.