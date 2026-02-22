Panadería Pastelería El Perchitero, en el Jerez rural: con horno de leña y pan recién hecho antes del amanecer

Sobre las nueve de la mañana, muchos clientes se acercan a la Panadería- Pastelería el Perchitero, en La Barca de la Florida, a unos 20 minutos en coche de la ciudad jerezana. Desde hace más de un año, compran allí pan de verdad, de toda la vida. "Si aún compras pan del súper… ya estás avisado. Pásate mañana y compara", anima en sus redes sociales. Este establecimiento demuestra que la zona rura jerezana también honra la Capitalidad Española de la Gastronomía 2026 de Jerez.

El Perchitero presume de tener obrador propio con horno de leña en San José del Valle. Graicas a esto, elaboran las piezas una a una durante la madrugada para venderlas a lo largo del día, como se hacía antaño. Eso sí, la variedad es amplia y de lo más actual. Hornean pan blanco, pan moreno, integral, integral con semillas, maíz con cúrcuma, pasas y pedro ximénez, pan de chía, multicereales, pan de avena, de espelta, teleras y molletes. Se lo llevan entero o cortado a rebanadas.

Teleras de pan moreno de El Perchitero.

La vitrina de dulces enamora a los ojos golosos más exigentes. No faltan las estrellas de la pastelería tradicional como los barquillos, piononos y merengues. También destacan sus canutillos de chololate, las bombas rellenas, las carmelas, cañas y palmeras de lotus o pistacho... piezas del día, hechas en el obrador. "No hacemos palmeras… hacemos felicidad con forma de palmera. Chocolate, merengue y el toque dulce que lo cambia todo", dicen de una de sus exquisiteces dulces. También preparan tartas tradicionales, magdalenas, tortas de cabello de ángel, roscos... Todo con el gran sabor de lo artesano.

Aquellos que prefieren no arriesgarse a quedarse sin ellos, pueden encargarlo.

También cuenta con terraza, sillas y mesas en el interior donde disfrutar de la merienda con un dulce y café.

Vitrina de dulces de El Perchitero, en La Barca (Jerez).

Tradición panadera

La panadería y pastelería artesanal 'El Perchitero', fue fundada por José María Gómez Jiménez, el padre del actual maestro panadero, Ismael Gómez Reyes, en San José del Valle. El nombre de El Perchitero se debe al apodo que tenía el abuelo de Ismael. En la actualidad, elaboran pan sin aditivos y dulces. El éxito de su producto es evidente: una nueva generación, la hija de Ismael, lidera el proyecto de La Barca que ofrece una experiencia gastronómica que respeta la tradición.

Horario

Abre todos los días a las ocho de la mañana, cierra en el almuerzo y vuelve a abrir a las cuatro de la tarde para la merienda.