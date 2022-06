Cuando Álvaro Morte fue profesor de flamenco

Comenzar en la interpretación no es coser y cantar. Hay multitud de anécdotas de famosos intérpretes actualmente que lo han pasado realmente mal en sus inicios. Una de historias duras fue la que vivió el actor Álvaro Morte en sus comienzos. El famoso intérprete de La Casa de Papel ha visitado El Hormiguero para promocionar su nueva ficción junto a Rodrigo Santoro, ocasión en la que ha relatado que tuvo que hacerse pasar por profesor de flamenco para conseguir ganar algo de dinero en sus inicios. "Tenía el CD del grupo flamenco Pata Negra, entonces me dije voy a ser bailarín profesional porque allí no hay una gran cultura de este género. Llegué a pegar carteles por toda la ciudad donde anunciaba las lecciones", ha confesado entre risas el actor en el espacio televisivo conducido por Pablo Motos.

A pesar de todo, el intérprete matizó posteriormente que no tuvo que llegar a hacerlo finalmente ya que le salió un trabajo en España junto a Concha Velasco y no llegó a demostrar su valía como profesor de flamenco.