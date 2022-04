Ana Crismán, Jorge Pardo y Pablo Carmona, unidos por la música

La jerezana Ana Crismán sigue causando sensaciones allá por donde pisa. Su último paso por Madrid, donde participó en un concierto conjunto con Jorge Pardo y Pablo Carmona, ha dejado buenas sensaciones a ambos músicos, hasta el punto de que ya preparan futuras actuaciones en este formato banda.

El estreno de esta propuesta tuvo lugar a finales del pasado mes de febrero en la sala AC Recoletos Jazz de Madrid, un estreno que contó con el respaldo del público y donde se interpretaron piezas de los tres músicos a nivel individual y conjuntamente.

Ana Crismán ha reconocido que la experiencia "ha sido extraordinaria, porque aunque somos artistas muy diferentes, nos hemos encontrado en ese idioma universal que es la música. La verdad es que es el principio de un camino que esperemos que sea muy largo".

"Personalmente, me lo he pasado muy bien y en el escenario he aprendido una manera nueva de interactuar con los músicos completamente distinta a lo que había hecho hasta ahora", ha añadido la jerezana.

La buena sintonía ha abierto, como ella misma ha reconocido, un nuevo camino profesional, de hecho el trío estará el próximo 21 de julio en Marchena, en Sevilla.

Una agenda intensa

Una vez que la pandemia parece que ya es historia, Ana Crismán prepara entusiasmada una agenda de actuaciones que empieza a tomar color. De hecho, entre las próximas apariciones sobre el escenario, destaca el estreno de la nueva obra de Ana Morales. La bailaora estrenará en París 'Peculiar', un espectáculo donde sonará el arpa de la jerezana.

Pero además, el arpa flamenca de Crismán estará este verano en Berlín, en la Isla de Wright en el Reino Unido, en Granada y en Barcelona, por citar algunos.