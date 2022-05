Las propuestas de Ángeles Verano para El Rocío

Los peregrinos ya están tachando días del calendario para comenzar el camino hacia El Rocío. La aldea se llenará de color, fervor, devoción y por supuesto la elegancia también de una moda en la que su principal característica es la conexión con lo natural.

Complementos, vestidos, zapatos y otras propuestas toman protagonismo también en una moda que muchos están deseando lucir. Ángeles Verano ha lanzado una propuesta de trajes espectaculares con los que hacer el camino de manera elegante y cómoda, sin necesidad de pasar el mal trago de las altas temperaturas.

"La moda rociera no tiene las mismas necesidades que se requiere en las ferias”; comenta la diseñadora andaluza. "No hay color, tampoco un protocolo en la elegancia. La moda flamenca del Rocío es pura y natural como la de cualquier romería. Se busca principalmente que todo vaya acorde con el entorno, que los tejidos no sean complicados y la ropa sea mucho más cómoda”.

La comodidad es la principal característica por eso se recomienda el uso de blusas, faldas y ropa mucho más suelta. "Particularmente siempre recomiendo que cada persona busque su propio estilo porque cada ser humano es un mundo".

La arena, el calor y las flores del campo, tres elementos en los que los tejidos naturales encuentran la armonía perfecta, convirtiendo los cortes de nesgas por ejemplo en un espectáculo que dan el vuelo perfecto a los vestidos más flamencos. "El traje debe de ser lo más personalizado posible porque el campo es un lugar que ofrece multitud de colorido”.

Hacer el camino de El Rocio, aunque sea en muchos momentos una fiesta, conlleva también un esfuerzo físico por lo que los complementos han de ser minimalistas. "El sombrero de ala ancha, el de paja clásico e incluso el de Panamá, son tres estilos que deben llevarse. Todo evoluciona, pero hay que adaptar siempre la vestimenta a la romería en cuestión que se esté realizando”.

Montar a caballo, el esfuerzo de los kilómetros, subir y bajar de las carreras…es recomendable que los tejidos sean sobre todo suaves y naturales, que estén bien preparados para el calor. "Las camisas de algodón por ejemplo son una gran idea incluyendo algún bordado y perforado que pueda permitir la entrada de algo de fresquito al cuerpo”. En este sentido, también se puede complementar la vestimenta con algún elemento como las flores del campo. "La mimetización es un aspecto a destacar en la moda flamenca del Rocio. Ponerse unas flores de las que están alrededor es la idea perfecta para destacar la personalidad de cada uno”.

Sin duda el elemento estrella para todo peregrinaje hacia la aldea de El Rocio son los zapatos. "Dependerá siempre de lo que quiera llevar cada uno, pero desde luego las zapatillas de esparto con cuña, los más tradicionales, las botas y también las de suela de goma con un elemento a tener en cuenta”.