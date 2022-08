Antonio ‘El Pipa’ regresa a la Fiesta de la Bulería 14 años después

La carrera de Antonio Ríos Fernández ‘Antonio El Pipa’ está llena de coincidencias, de caprichos del destino, que le han hecho crecer tanto en lo personal como en lo profesional. Por esto mismo, en el año en el que cumple 25 años con su compañía, vuelve a la Fiesta de la Bulería (22 horas), una cita que pisó por primera vez en el año 1990, con apenas 20 años, y a la que vuelve ahora casi tres lustros después, ya que desde el año 2008 no participa en ella. Su regreso será, como él mismo reconoce, con la ilusión de un principiante y dispuesto a dar lo mejor de sí ante un público, el de Jerez, que siempre lo ha venerado.

-Imagino que entusiasmado con un proyecto que lleva pensado desde hace más de un año....

-Por supuesto, gracias a Dios este 'Bulería 55-25' va a unir dos celebraciones, los 55 años de la Fiesta de la Bulería y los 25 de esta compañía. Está claro que va a llevar la esencia de 'Bodas de plata', porque seguimos celebrándolo, pero con muchas cosas nuevas, desde la obertura, que me encanta, hasta el último saludo. Todo está hecho por y para Jerez.

-Viene usted con un elenco superlativo...

-La verdad es que ha sido un gustazo, poder levantar el teléfono y recibir tanto cariño al otro lado. Mi tía Juana, por supuesto, Remedios Amaya, mi primo Vicente Soto, mi primo Luis 'El Zambo'...No sé si ellos le han puesto incluso más ilusión que yo a este proyecto y eso me da muy buen rollo. Se ha creado así un proyecto muy bonito, desde ellos hasta Juan José Alba, que es mi alma y comprende a la perfección cada cosa que le planteo, y sobre todo el resto de músicos: Samuel Cortés, Javier Ibáñez, Dani Ramírez, Ané Carrasco, María Lomas de Goñi, Reyes Martín y May Fernández...Todos se han involucrado y me llena de alegría.

-Esta edición se dedica al barrio de Santiago, un barrio que usted siempre ha llevado por bandera...

-Para mí esta vuelta a la Bulería me la tomo como un disfrute, no como una responsabilidad. El barrio de Santiago ha sido y es cuna del arte flamenco que seguro ha tenido tiempos mejores, pero estoy convencido de que los volverá a tener porque las nuevas generaciones están ahí y eso, de una forma u otra, nunca dejará de dar artistas. Yo soy un gitano más del barrio de Santiago que tiene la suerte de que le hayan encargado el proyecto de la Fiesta de la Bulería coincidiendo con mis 25 años de compañía.

-¿Qué ha sido para usted la Fiesta de la Bulería?

-Un referente y el evento en el que un artista se consolidaba. Yo soñaba de pequeño con bailar en la Fiesta de la Bulería, para mí era como el sueño de cualquier artista, sobre todo los de Jerez. Ahí actuaban los grandes, La Paquera, Terremoto...

-Volverá a estar usted en el cartel 14 años después de su última aparición, ¿por qué tanto tiempo?

-No lo sé. Es cierto que hace mucho tiempo que no vengo, y quizás sea porque a mí, para aceptar un reto, tiene que haber algo que me motive, y que me hagan pensar y diseñar cosas nuevas. Este año se ha dado todo esto, y aquí estoy.

-Dentro de este 'Bulería 55-25', ¿qué destacaría más?

-Me ha encantado unir dos conceptos, por un lado el actual, el de 2022, y por otro el de hace 55 años, es decir, desde la bulería de Jerez hasta esa 'bulería chula', como hemos denominado a lo que abre el espectáculo y donde Juan José Alba ha hecho un trabajo espléndido. Todo eso, compaginar de dónde venimos hasta lo que somos hoy día, es lo que más me ha motivado, es decir, desde la soleá de mi tía Juana hasta la pincelada que va a hacer Pelé de Navajita Plateá. Es un abanico amplio de lo que ha sido y es Jerez de la Frontera. A mí me apetece acariciar mi esencia, con esa soleá, hasta ver hasta dónde somos capaces los jerezanos de llegar con ese toque de Pelé. Por supuesto, reafirmarnos en el Jerez cantaor, con Luis y Vicente, ver cómo esta tierra ha sido capaz de acoger a los artistas de fuera siempre, dícese Remedios Amaya o Camarón, cuando se venía al Arco de Santiago a emborracharse con los artistas. También las guitarras y sobre todo el clásico, entre otras cosas porque mi próximo proyecto va a estar centrado en eso, voy a trabajar con la Sinfónica de Jalisco, en Méjico. Todas las cosas que pasan por mi vida profesional, me han dejado algo. Sigo siendo un niño cada vez que me dan una oportunidad, aprendo a diario.

-Siempre ha sido usted un artista muy querido por el público jerezano, y esta vez parece que seguirá siéndolo porque quedan pocas entradas para colgar el cartel de 'no hay billetes'...

-Para mí es una alegría que Jerez y el público de Jerez siempre ha estado conmigo. De hecho, me han dicho hace un rato que la organización ha decidido ampliar el aforo en 200 localidades más porque la venta va a muy buen ritmo. Que el público venga a verme es algo que me encanta, pero también eso tiene el inconveniente y es que me pongo muy nervioso. Es una responsabilidad muy grande, a la vez que una alegría igual de grande, pero bueno, confiamos en que todo el que venga disfrute de una buena noche.