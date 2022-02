Beatriz Morales y Agujetas Chico saborean el ‘Flamenco sin sulfitos’

Las personalidades de Beatriz Morales y Agujetas Chico son como dos líneas secantes, es decir, se cortan en un punto común. Ese punto es el que une a sus dos trayectorias artísticas y el eje fundamental sobre el que se sustenta ‘Flamenco sin sulfitos’, la propuesta que presentan esta tarde (18.30 horas) en la Sala Compañía.

El sugerente título nació “porque a Antonio le gustan los vinos sin sulfitos, y además, esos vinos tienen mucha vida y están constantemente transformándose. Todo eso aplicado al flamenco, es lo que queremos plasmar. Es el flamenco vivo, sin aditivos. Ni añejo ni moderno; de raíz, pero actual”, prosigue la bailaora.

Para la ocasión, “la hemos adaptado al teatro, porque antes habíamos hecho una versión, pero de su estructura apenas queda un número. Además, la podamos transformar para hacerla incluso solos”.

El objetivo “que la gente disfrute del flamenco, del cante, del baile...No hay una pretensión concreta, sólo que se disfrute de nuestro arte”, apunta Agujetas Chico.

De su composición, Beatriz reconoce que “hemos arriesgado”, y destaca principalmente “una seguiriyas que hacemos los dos solos, y en la que encontramos ese punto, ese pulso con el que coincidimos”.

“Es algo parecido a los que vivimos día a día en casa, es decir, no hemos compuesto nada concreto para el baile, sino que los dos salimos a encontrar nuestro pulso. Por eso digo que para nosotros es un reto”, responde Antonio.

“Es una propuesta clásica, porque no puedo olvidar mi raíz y de dónde vengo, pero también vanguardista porque nos gusta disfrutar de las nuevas tendencias de la música. Me gusta dominar las dos vertientes y así intento mostrarle al público mis tres facetas, la de cantaor, la de compositor y la de guitarrista, aunque esta vez me he quitado la presión de la guitarra en el baile porque tengo artrosis en los brazos, por eso hemos contado también con David Caro, un guitarrista de Almería con el que hemos conectado”.

Agujetas Chico reconoce que esta primera experiencia en el Festival de Jerez con proyecto propio, algo que “es importante para mí porque hasta ahora nunca había tenido la oportunidad de ser protagonista, cuando he venido, ha sido como invitado de algún artista”.

Dentro de este ‘Flamenco sin sulfitos’, encontramos la participación del citado David Caro a la guitarra, la percusión de Carlos Merino, las palmas de Manuel Tarote y Juan Grande, el bajo de Juan Grande y los coros de Dani Bonilla, Cristina Tovar, además de contar con el sanluqueño Diego Villegas como artista invitado.