Vicente Soto 'Sordera' y Lela Soto, una herencia de puro flamenco

Jerez fue la gran protagonista del cuarto episodio de 'Caminos del Flamenco'. Durante el recorrido de la localidad a través del compás flamenco, fueron varios los artistas que regalaron a los espectadores momentos muy emotivos. Uno de estos fue el que representaron Vicente Soto 'Sordera' y su hija Lela Soto.

Los dos artistas estuvieron acompañados por el compás del Pirulo de Jerez, Ángel Moreno, José Manuel 'el Tripas' y Manuel Blanco ‘Manumu’.

Manuel Soto Monje, más conocido como 'El Sordera', fue un cantaor flamenco de origen gitano que nació de la saga de Los Sordera. Descendiente del gran Paco de Lucía, entre otros grandes como 'La Serrana' o 'Niño Gloria', nació en el barrio de Santiago de Jerez. Fue premiado con la Copa Jerez y el Nacional de Flamenco de la Cátedra de Flamencología. Su repertorio es amplio y sigue los estilos genuinos de su tierra. Fue el primer gitano distinguido con el título de Hijo Predilecto de la Ciudad de Jerez, y tiene una peña flamenca con su nombre en su barrio natal y un busto en la Plaza de Santiago de la misma ciudad.

El Sordera, tuvo siete hijos, cuatro de ellos artistas conocidos: Vicente, El Bo, Sorderita y Manuel, todos grandes profesionales.

Lela Soto, del flamenco pop al clásico

Su hija, Lela, es una de las voces jóvenes con más proyección del panorama flamenco actual. Nació en 1992 en Madrid, y es la heredera más joven del legado de La Casa de Los Sordera. Su padre, Vicente Soto “Sordera”, y su madre, Luisa Heredia, bailaora, le han transmitido desde pequeña la esencia y el amor por el Flamenco. Lela es además sobrina de artistas de la talla de José Mercé, José Soto “Sorderita” o Enrique Soto, por parte de su padre, y de Ray Heredia o Enrique de Melchor, por parte de su madre.

Lela, dice que desde chica sabía que quería ser artista y que iba a cantar. "Estudio junto a mi padre por las tardes, él se pone con la guitarra y yo lo busco para hacer cosas y viceversa. Un lujo de maestro, me considero súper afortunada. Me da mucha seguridad. Una de los cantes que recuerdo de pequeña era 'la Bambera', yo tenía unos 5 años y mi padre la cantaba y yo la escuchaba todos los días. Un día iba para la cocina y me escuchó cantarla y dijo <<esta niña ya está arrancándose>>."

Lela, debutó con su padre pero ha colaborado en discos con grandes artistas como Alejandro Sanz, La Pastori, Pitingo, Navajita Plateá, Diego del Morao y Jesús Mendez entre otros, y ha pasado del flamenco pop al más clásico.

"Empecé haciendo un flamenco pop, tipo fusión. Tengo en casa a mi tío José Sorderita, del que soy fan absoluta, que es un maestro de la fusión, para mí es un Dios, y también tengo presente a mi tío Ray (hermano de su madre) aunque no lo llegué a conocer. Además escucho mucho a 'La Barbería del Sur', a Ketama, y toda esa generación, que me influyó bastante porque me encanta la música en todos los aspectos. Me daba mucho respeto cantar flamenco con todo lo que tengo atrás".