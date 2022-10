‘Así Canta Jerez en Navidad’ sacará su tercer disco

El fenómeno ‘Así Canta Jerez en Navidad’ sigue, un año más, levantando pasiones entre sus seguidores. No hay nada más que comprobar la expectación que levantan sus actuaciones, que en este 2022 han crecido exponencialmente, hasta el punto a de que el grupo que lidera Luis de Periquín actuará en capitales como Madrid, Sevilla, Granada o Barcelona.

La sintonía de esta formación navideña, que conforman 25 personas, con el público es tal que sólo en Jerez ya han agotado el papel en las dos funciones previstas para diciembre en el Villamarta, es decir, más de dos meses antes. La misma historia se repite en espacios como el Cartuja Center, de Sevilla, cuyas más de 2.000 butacas están a punto de agotarse.

“La verdad es que estamos sorprendidos por la acogida que estamos teniendo un año más, de hecho, ha habido sitios que hemos tenido que decir que no porque en sólo un mes, porque empezamos a final de noviembre, no queremos hacerlo antes, no tenemos más fechas. Fíjate que nos han llegado a ofrecer cosas en enero, pero hemos decidido que no”, explica Luis de Periquín.

De momento, al margen de las capitales mencionadas, ‘Así Canta Jerez en Navidad’ tiene cerradas actuaciones en teatros de Lebrija (que será quien abra la gira), Málaga, Salamanca, San Roque o Huelva, a las que hay que contar la presencia en otras localidades como Alhaurín de la Torre, por citar algunas, “donde el Ayuntamiento nos contrata para llevar nuestro espectáculo navideño en la plaza del pueblo, porque lo nuestro no es una zambomba, eso el que quiera que venga a Jerez”.

Pero lo que más está levantando expectación es la grabación, dos años después, de un nuevo trabajo discográfico. ‘Tradición’, como se titulará el mismo, será el tercero del grupo, un disco que pretende, según confiesa su máximo responsable, seguir “la misma línea que los anteriores. Hemos grabado villancicos nuevos, pero también villancicos tradicionales como ‘A la hojita verde’, de Antonio Gallardo y clásicos como ‘Calle de San Francisco’. También queremos grabar un nuevo popurrí con una serie de villancicos de la Caja de Ahorros, como hicimos con los anteriores y La Micaela, que tiene su tono irónico y es muy popular entre los jóvenes”, destaca el menor de los varones de Niño Jero.

Entre las novedades destaca el villancico ‘Tradición’, “aunque a mí me gusta llamarle, ‘De enero a enero’ porque en él hablo de lo que se siente en estas fechas navideñas. Es algo así como ‘De enero a enero yo te vengo cantando/ de enero a enero te traigo mis coplas nuevas cada año’”.

Luis de Periquín subraya “el buen ambiente que tenemos en el grupo, porque no es fácil mover a 25 personas” y asegura orgulloso que “estamos llevando el villancico a sitios donde antes no había llegado con esta fuerza. Es más, hay gente que nos escribe, como el caso de Jaén, para pedirnos que vayamos allí”.

De cara a este 2022, ‘Así Canta Jerez en Navidad’ volverá a poner en marcha la edición de un single previo a las fiestas, un tema que, en formato vídeo y aprovechando la fuerza de YouTube o Instagram, será lanzado la próxima semana.

Como ya hicieran el pasado año con ‘Mi dios gitano’, el grupo ha grabado en directo y en formato audiovisual algunos temas que irán saliendo conforme se vaya acercando la Navidad. Entre ellos destaca el villancico ‘Hacia Belén’, una composición del propio Luis Periquín y Diego Fernández Suárez; o ‘Vamos a cantarle’ y ‘Arcángel San Gabriel’, aquella adaptación que hizo Manuel Parrilla a los versos de Lorca.

Lo único que echa en falta Luis de Periquín en estas semanas previas a la Navidad “es tener sitios donde ensayar con todo el grupo. De alguna forma, estamos llevando el nombre de Jerez por toda España, y bueno, es algo e lo que esta ciudad debería mejorar, ya que muchos jóvenes no tienen posibilidad de encontrar un lugar para ensayar”.