David Carpio y Manuel Valencia, protagonistas de un documental portugués

La voz de David Carpio es una de las más personales del arte jondo. Su solemnidad, garra y fuerza son algunas de las características de un cantaor que poco a poco, y a base de trabajo y constancia, intenta hacerse un hueco en el difícil panorama flamenco.

El jerezano forma parte del proyecto del músico y surfero João Kopke, un creador de contenidos que está realizando actualmente un documento audiovisual sobre las músicas emblemáticas de algunos rincones del mundo.

El flamenco será uno de los puntos fuertes del trabajo, concretamente el que está arraigado a Jerez y Cádiz. David Carpio participa en el documental para una televisión portuguesa junto al toque de Manuel Valencia, la bailaora María Moreno y el músico Jesús Lavilla.

En declaraciones a Diario de Jerez, David Carpio comenta que "ha sido una experiencia preciosa. He podido compartir tiempo con Manuel Valencia en la bodega Williams & Humbert, además de contar con el compás de María Moreno. Hemos grabado cantes ancestrales de nuestra tierra como la soleá, el martinete y un poco por bulerías. Se ha hecho tanto en exteriores como interiores".

El cantaor está viviendo un momento muy dulce en lo profesional. Además de la gira que ha compartido en el espectáculo de Manuel Liñán y su participación en el Flamenco Festival, próximamente será uno de los artistas que estarán en el Flamencad de Cádiz, concretamente el 4 de agosto en el espectáculo 'Soníos Negros'. "No me puedo quejar la verdad. Hay mucho trabajito afortunadamente y próximamente además participaré en un Viernes Flamenco de Jerez y en el Festival de Pedrera. Me acompañarán Manuel Valencia y Manuel Parrilla”.

El trabajo cinematográfico todavía está en fase rodaje en lugares como Marruecos y Portugal. Una experiencia audiovisual que principalmente busca acercarse a las vivencias más ancestrales de las músicas del mundo.