David Lagos: “Caracol es pura atracción, lo escuchas y su cante te acaba influenciando”

Del 18 al 27 de agosto, Pamplona volverá a aglutinar parte del protagonismo flamenco nacional con su festival Flamenco on Fire, que cumple una década. Dentro de su amplia y variada programación encontramos para el 23 de agosto el espectáculo ‘Una historia del cantaor flamenco’, una producción propia que lleva el sello de Jerez.

Se trata pues del encargo que realizó hace varios meses el responsable de dicho festival, Arturo Fernández, al cantaor jerezano David Lagos, con motivo del cincuenta aniversario de la muerte de Manuel Ortega Juárez (Sevilla, 7 de julio de 1909 – Madrid, 24 de febrero de 1973).

“Me llamó Arturo hace unos meses para proponerme el proyecto, y bueno, la verdad es que me hizo ilusión porque hablar de Manolo Caracol son palabras mayores”, explica David Lagos. Si algo tiene el jerezano, una persona inquieta de por sí, es pasión por su trabajo y por el flamenco, como se aprecia ya en el sugerente título que ha otorgado a la propuesta, ‘Una historia del cantaor flamenco’, que entronca con el título que Caracol puso a su antología de cante (Una historia del cante flamenco) allá por 1958 de la mano de Hispavox.

En el desarrollo y puesta en pie de este espectáculo, David Lagos ha intentado desde el primer momento “no caer en el estereotipo de Caracol, en los clásicos clichés que nos muestran la imagen de Caracol y Lola. He querido hacer lo contrario, buscar al artista que se sentaba en la silla y que tenía toda esa profundidad cantaora, porque de alguna forma fue él quien abrió el flamenco, se dio cuenta de su potencial”.

La propuesta se cimenta en dos partes, una primera con protagonismo de la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por el maestro Oliver Díaz, y donde Lagos ahonda en las creaciones del artista, y una segunda, más flamenca, sustentada en tres pilares cantaores: Rosario ‘La Tremendita’, Vicente Soto ‘Sordera’ y Antonio Reyes.

Para la primera, el jerezano se ha apoyado en los conocimientos musicales del músico Mauricio Soteldo, cuya obra sobre los cantes primitivos adaptada a viola, ha servido a ambos como base para darle un tinte sinfónico. Para ello, cuenta con la colaboración del saxofonista Juan Jiménez, habitual en los últimos espectáculos de David Lagos, y discípulo del propio Sotelo. “Me gusta apoyarme en la gente que conozco porque sé lo que pueden dar de sí, y en este caso, su presencia, porque además conoce bien a Mauricio Sotelo, ha sido un acierto”.

La segunda parte “ha sido mucho más sencilla”, apunta, y representa “perfectamente a los tres pilares del cante de Caracol, que fueron Triana, Cádiz y Jerez”. Por esta razón, la presencia de las voces de Rosario ‘La Tremendita’, toda una portavoz actual del cante trianero, de Antonio Reyes, representando a Cádiz y reconocido netamente ‘caracolero’, y Vicente Soto, a Jerez, “coinciden con lo que yo quería”.

Son, sin duda, tres voces elegidos a conciencia, especialmente el jerezano, cuya relación con Caracol fue mucho más allá de lo artístico, y en más de una ocasión no ha dudado en catalogarlo como uno de los genios del cante. “Ellos forman la parte clásica pero a la vez la parte contemporánea, porque hemos querido dar al cante de Caracol y toque actual”, destaca Lagos. A ello contribuye también la presencia de Alfredo Lagos, “que conoce muy bien a los tres cantaores”, el piano de Alejandro Rojas-Marcos y la percusión de Perico Navarro.

“Lo que queremos no es imitar a Caracol, sino representar su idea, porque es un cantaor con una personalidad y una atracción que cuando lo escuchas, te lleva siempre a su terreno”. La creación de este proyecto ha permitido también a David Lagos “actualizarme en todo lo que supone el universo de Manolo Caracol”. “Soy de los que pienso que si eres cantaor, en algún momento de tu vida, te tienes que poner con Manolo Caracol. Y en ello estoy, ahondando en su obra que es inmensa. Conocía bastante, pero este proyecto me ha permitido meterme aún más porque he descubierto cosas que no conocía”, continúa.

Entre las cosas más llamativas, destaca el hecho de poder descubrir “la influencia que tuvo Antonio Chacón en su cante, hay una etapa en la que se acuerda mucho de él, de hecho fue él quien lo lleva al Concurso de Granada, y en cierta forma creo que el propio Chacón, viendo sus cualidades, le entrega el testigo generacional del cante”.

El propio Lagos considera que “cuando te pones a estudiar a Caracol, te das cuenta que en cada tema, que en cada cante, hay una obra de por sí. Y si no sólo hay que escuchar esa seguiriya que hace en ‘Rito y geografía del cante’, que te estremece”, añade.