Dorantes actúa por primera vez en Arabia Saudí

Con millones de seguidores en todo el mundo árabe, Nawal Al-Kuwaitiyya, cuyo nombre real es Nawal Thaher Al-Zaid, es una famosísima cantante y escritora, considerada actualmente por muchos la número uno del mundo árabe. Se la conoce como 'Guitarra del Golfo' y Qaitharat Al Khaleej ( Arpa de la canción de Khaliji ). Estudió en el Instituto de Música de Kuwait y su primer álbum fue lanzado en 1984.

Muchos de sus álbumes no tienen título, sino que se mencionan por número (por ejemplo, Nawal 1984, Nawal 1985). Una vez le preguntaron el por qué de esto y respondió: "Me enorgullezco de todas las canciones de mi disco y por eso no hago referencia una a la otra, y dejo el disco sin título para no imponerle una determinada canción. queridos oyentes, pero les dejo la elección abierta”.

Saltó a la fama en la década de 1990 con una serie de canciones exitosas: 'Ya Msabbir Il Mwuoud' ("Esperas tu cita"), 'Tadri Wala Matadri' ("¿Sabes o no?"), 'Tehadidni' (“Me amenazas”), 'Yooh Ya Yooh' (“Ay, lo que estoy viviendo”) y 'Tebara' (“Abandono”).

A lo largo de su larga carrera, Nawal ha recibido numerosos premios y títulos. Ha sido honrada por el Ministerio de Información de Kuwait como una artista que ha aportado mucho al país a través de su arte.

El encuentro sucederá en el asombroso Riyadh Season, un inmenso festival de entretenimiento en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, que es lanzado por la Autoridad General de Entretenimiento. El festival es parte de la Visión 2030 del Rein y ocupará 5,4 millones de metros cuadrados distribuidos en 14 zonas.