Ezequiel Benítez: "Necesitaba expulsar toda la pena que tenía dentro"

Ezequiel Benítez ha vuelto. Tras abrir su baúl personal de recuerdos con la trilogía 'Quimeras del Tiempo', el cantaor jerezano regresa con un álbum mucho más personal, emocionante y cargado de una sensibilidad que va más allá de su alma.

'Dukkha' es el título del próximo disco del artista que será presentado el próximo 26 de febrero a las 22.30 horas en la Peña La Bulería de Jerez. Un álbum compuesto de nueve temas, en los que la voz de Ezequiel Benítez (Jerez de la Frontera,1979) desgrana los "pesares y alegrías de la vida" mediante los palos más puros del flamenco.

Nominado a un Grammy Latino y galardonado con el Premio Andalucía a Mejor Artista por su anterior trabajo, su disco es de producción propia, a través de su empresa Bulemusic, grabado tanto en sus propios estudios como en Estudio León del guitarrista Paco León, su fiel compañero en este disco junto a palmeros como Chicharito, Diego Montoya o Tate Núñez, entre otros.

El significado de 'Dukkha' hace referencia al término sánscrito, perteneciente a la lengua clásica de la India, y del que procede la palabra duquelas. Se trata de un trabajo en el que abre su corazón para mostrar su causa más personal, además de homenajear también al legado de su padre, Alfredo Benítez.

-¿Cómo surge en su vida la palabra Dukkha?

-Cuando mi padre vivía, comenzamos a plantear un disco alejado de las 'Quimeras del Tiempo'. Mi padre, dentro de su mundo espiritual, me dio la idea de la Dukkha, un término que procede de la India y de una de las lenguas más antiguas del planeta. Nosotros por esa palabra entendemos la tragedia, la angustia, la pena…es un trabajo que viene a mostrar algo nuevo en mi carrera artística.

-Entiendo que será un disco puramente tradicional...

-Esa ha sido y será mi línea siempre. El flamenco tradicional es el que he amado toda mi vida y el que me gusta. En este álbum musical se verá mi manera de producir, mi forma más personal de sentir. Todas mis ideas se notan en la producción del disco que ha sido un trabajo mío.

-¿Es también un homenaje a la figura de su padre?

-En cierto modo lo es. Mis duquelas son más profundas que antes. Su partida, la de mi mejor amigo, la de mi hermano…son muchos factores y he tenido la necesidad de sacar hacia fuera esa causa. No todo es triste, hay también alegría. Lo contrario de las duquelas son las alegrías y las de este disco acaban con un final feliz. El último tema es una bulería a la primavera. Hay muchas emociones personales dentro de cada cante.

-¿Qué palos son los que podremos escuchar?

Hay nueve temas en total. Una soleá de Triana, bulería, malagueña, dos estilos de fandangos diferentes, una nana, una seguiriya y unos tientos de zambra que es el tema que mi padre me dejó. El tema de apertura del álbum serán unos tangos. Es un trabajo musical hecho para no dejar indiferente a nadie. Cuando uno hace un proyecto y sabe que lo ha hecho bien, es consciente de ello. Estoy convencido de que la gente se emocionará cuando lo escuche.

-¿Qué duquelas son las que tiene Ezequiel Benítez?

-Mi causa es mucho mayor ahora. Compongo los discos como los voy sintiendo en mi ser. Escribo, canto y siento cada palo por cómo me va la vida. En mi anterior trabajo estaba súper ilusionado por rescatar cosas. 'Dukkha' está sacado desde la profundidad de mi alma interior.

-¿Quién le acompaña en la grabación del disco?

-Paco León como guitarrista. Siempre viene conmigo a todos los conciertos. Tiene la sensibilidad que yo necesito para que todo sea una conjunción perfecta.

-Se le nota muy feliz en lo personal...

-Mi mujer me da toda la estabilidad emocional que necesito, ella es de Primera División. Es mi vida, mi compañera. Ella es mi otra mitad, además de que me lleva toda la parte administrativa y la prensa. Me da mucha tranquilidad.

-¿En que punto se encuentra el flamenco actualmente?

-Todavía no está en la situación que se merece. Debería tener otro ruido y respeto que se no se le ha dado. El flamenco lo mantienen los flamencos, es cierto que ahora se están arrimando más instituciones, pero es nuestra cultura la que nos define y tendría que haber flamenco todo el año. Hay que cuidarlo, diferenciar a los profesionales de la gente que empieza, de los que hacen otro tipo de flamenco...debe de existir siempre un respeto por la tradición que nos han dejado nuestros abuelos.

-Ahora también ha vuelto a su lado de la docencia de canto...

-Llevaba casi dos años sin poder dar mis clases presenciales. Necesitaba de nuevo estar cara a cara con mis alumnos. Se está apuntando más gente y son clases muy divertidas. La gente aprende mucho además que les enseño el cante de mi tierra.

-¿Qué le pide Ezequiel Benítez al 2022?

-Pues tengo mucha ilusión en que mi disco suene en todas las casas. Estamos cerrando muchos festivales, conciertos y espero que se cierren más. Pinta todo muy bien y ojalá vaya todo igual de bien que el año pasado.