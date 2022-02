Así cantó José Cortés 'Pansequito' en su concierto

Lleno de no hay billetes. Tarde corbatas y pañuelos. De lentejuelas y trajes largos. Silencio. Se canta. Y no canta cualquiera. Canta un apóstol de lo jondo. El creador de una forma de atacar los tercios y los cantes. José Cortés Jiménez. Pansequito. Nada mas. Y nada menos. Llegó, vio y venció cual césar romano. Sin hojana. Reivindicando que esto no se pierda. Impecable. Un gustazo. Una lección de cante, que no de canto. Una tarde para el recuerdo.

Fueron cinco cantes. Sólo cinco. Una hora de maestría de las que ya no quedan. Por alegrías domina el tempo, el compás y hasta la armonía. Ataca los tercios donde no te los esperas. Te tiene en vilo. Te pellizca. Te atrapa. Te saca el ole. El y el tocaor. Y hasta los metrónomos de su derecha. Qué grande Miguel Salado. Cómo evoluciona cada día. ¡Qué guitarra más bien ajustada! Un lujo poder escucharlo acompañando. Es lo que tiene que le guste el cante tanto o más que la bajañí.

José Cortés «Pansequito» from Festival de Jerez Televisión on Vimeo.