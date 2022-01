La academia de Chiqui de Jerez se prepara para el próximo Festival

Como cada año, la Academia de Baile de Chiqui de Jerez, una de las más señeras y más antiguas de la ciudad, ha preparado todo un programa de cursos de cara al próximo Festival de Jerez. Su sede, en pleno corazón de La Plazuela, es un lugar fundamental para entender el baile y casi un símbolo para muchos cursillistas que cada año viajan hasta la ciudad para recibir clases.

La maestra jerezana ama lo que hace, por eso un año más está preparando con esmero e ilusión los cursos para los asistentes al Festival de Jerez durante los meses de febrero y marzo. Jesús Fernández, Carlos Carbonell, David Romero, La Lupi, Tatiana Ruiz, María Moreno, Juan Polvillo y Antonio Canales entre otros, serán algunos de los profesores que impartirán estos cursos para todos aquellos interesados en mejorar su técnica de baile o iniciarse en ello. Cursos que van desde los 180 a los 50 euros en diferentes horarios.

"El año pasado tuvimos una asistencia brutal de cursillistas. Estaban todos los cursos llenos. Uno se mata a trabajar y le compensa, tanto para ellos como para mí porque aprendemos todos”; señala Chiqui de Jerez.

En cambio, el 2021 a pesar de que comenzara con empuje e interés por parte de los asistentes, en las últimas semanas son muchos los extranjeros los que están cancelando su asistencia por miedo a la pandemia. "La cosa está muy fea. Hay muchos estudiantes que se están echando hacia atrás debido a la situación del virus. Cuando lancé la publicidad, se apuntaron a mansalvas. En quince días había más de cincuenta personas inscritas, pero ahora mismo tenemos entre diez y doce".

Aún así, la bailaora confía en que la situación vaya mejorando de aquí hasta que comience la muestra "y podamos recuperar algunos alumnos", reconoce. "Traemos a María Moreno, Antonio Canales, Alfonso Losa, Vanesa Coloma…el Festival es sin duda lo que nos ofrece más empuje y espero que la cosa mejore”, añade.

Chiqui de Jerez lleva toda la vida bailando, el baile es su vida "y es lo único que sé hacer. No sé hacer otra cosa y si no bailo, no como", relata.

Desde niña sintió una afición especial por la música además de una gran curiosidad por las clases que Cristóbal 'El Jerezano' impartía en La Plazuela. Se inició en Jerez con Angelita Gómez y Juan Parra, artistas de los que ha aprendido a lo largo de su vida y sus experiencias.

Por otro lado, la academia de baile de Chiqui de Jerez está abierta durante todo el año con cursos de iniciación, nivel medio, avanzado y también para tomar lecciones tanto de bulerías de Jerez como de bata de cola nivel medio.

Toda la información correspondiente a los cursos de la bailaora están disponibles en su web oficial.