Gema Valero señala las tendencias del traje de gitana para las ferias

La sonrisa de su rostro define perfectamente el estado emocional y profesional de Gema Valero. La joven diseñadora de San Roque es una de las modistas con más proyección de la moda flamenca, llenando sus trajes de las ilusiones y sueños que teje entre puntada y puntada.

Con el folklore andaluz por bandera, los caballos, el flamenco, el Rocío y todo lo concerniente a la cultura andaluza le sirven como inspiración a sus diseños de moda. Actualmente ya está preparando su colección del año que viene, unos trajes que ya tiene dibujados en su cabeza y que organiza preparando las telas y materiales que necesitará. "No paro gracias a Dios. Ganar el concurso Volantes de Cádiz ha sido un gran empujón en mi carrera profesional y ya tenemos agenda cerrada hasta los próximos meses”.

Centrada especialmente en la moda flamenca, andaluza y ecuestre, la de San Roque también se moja a la hora de opinar sobre las tendencias en las próximas ferias. "Creo que los colores vivos como el verde, fucsia, naranja y rosa estarán presentes. Veremos combinaciones de colores que no hemos visto antes. Las mangas grandes y los volúmenes serán protagonistas también”.

Unas tendencias acordes al estado de ánimo de las personas debido a la alegría con la que recibirán las ferias. "Durante la pandemia tenía claro que la gente iba a volver a las diferentes fiestas con estilos más vistosos dejando de lado los colores pasteles”.

Un buen complemento jamás debe faltar en las propuestas de trajes, por ello Gema Valero confiesa que "los claveles serán los complementos más usados. Una buena variedad de colores y flores del mismo tipo para no desentonar”. De la misma manera, también opina sobre los estilos de la moda masculina. “Si el hombre va a caballo no puede dejar de lado su traje de corto y si va a pie obviamente un buen traje de chaqueta no puede faltar acorde con la compañera que lleve de su brazo”.

Rociera, amazona, apasionada de la feria y la moda flamenca, el traje de gitana para Gema Valero es una prenda que realza a la mujer. Sin dejar de lado sus agujas destaca que "al ser flamenca, amazona y hacer el Camino del Rocío siempre estoy muy actualizada. Me intereso todavía más e incluso sirvo de escaparate para muchas mujeres porque me gusta ir vestida a mi manera”.