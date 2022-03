Granada rendirá homenaje a Dolores la Porrona, emblema del Albaicín y el Sacromonte, hostelera y artista, con un festival flamenco en el que participarán Estrella Morente, el Parrón o Juan Pinilla al cante, la guitarra de Juan Habichuela nieto o Paco Cortés, y el baile de Juan Andrés Maya o la India.

El teatro Isabel la Católica de Granada concentrará el próximo 16 de abril la esencia flamenca y el reconocimiento a la Porrona con un programa diseñado a homenajear a la encargada de regentar durante cuatro décadas un bar en Plaza Larga símbolo del Albaicín.

La Porrona, que se encargó de presentar la esencia del flamenco a Michelle Obama cuando en 2010 era la primera dama de Estados Unidos, ha mantenido durante 40 años un local que ha sido punto de encuentro de artistas y turistas.

Tras el cierre del local albaicinero que llevaba su nombre, este festival sumará a flamencos y amigos en forma de homenaje.

El cartel incluye a Estrella Morente, Jaime el Parrón, Juan Pinilla, Sergio el Colorao, el Turry, Irene Molina, Fita Heredia, Miguelón de Jerez y Estrella de Manuela al cante; y Juan Habichuela Nieto, Paco Cortés, José Fermín Fernández, Marcos Palometas y Antonio de la Luz a la guitarra.

Por el escenario pasarán también Juan Andrés Maya, Vero la India, Triana la Canela y Silvia Fernández al baile; y Miguel el Cheyen y José el Indio a las palmas, un programa al que se suman de manera desinteresada y que conducirán el bailaor Curro Albaicín y la actriz Coco Reyes.

La concejal de Cultura de Granada, María de Leyva, ha apuntado que el festival es el "cariñoso y merecido reconocimiento" a una de las mujeres más queridas del Albaicín y el Sacromonte.

La Porrona ha reconocido la ilusión ante este homenaje que reunirá en el escenario a buena parte de sus compañeros y amigos y lo ha interpretado como la respuesta a su trayectoria.

"Llevo trabajando desde los 8 años y le he dado mucho aire al Albaicín, tanto que yo solía decir que si vienes a Granada y no has visitado la Alhambra y la Porrona, no has visto nada", ha resumido la artista, que ha dicho que ha dedicado su vida a hacer feliz a la gente.

Leyva ha añadido que el festival, con las entradas ya a la venta, ofrece un cartel irrepetible a la altura de una mujer fascinante con la que Granada tiene "una deuda pendiente".