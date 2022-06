Jesús Carmona, Mejor Espectáculo de Danza en los Premios Max

Los Premios Max celebraron anoche su gala de entrega de galardones. Una cita en la que la danza fue la protagonista además del teatro y otras disciplinas artísticas. Jesús Carmona fue el gran triunfador de la noche al alzarse con los premios de Mejor Espectáculo de Danza y el de Mejor Intérprete Masculino.

El bailarín y coreógrafo se impuso a nombres de calado como los de Rocío Molina y Jesús Rubio. El premio a Mejor Iluminación recayó también en la disciplina de baile a través de la figura de Nicolás Fischtel por 'CreAcción' además del Premio Max a Mejor Vestuario que fue a parar a Ana Garay por 'Rebelión'.

La danza regional de Euskadi consiguió también destacar en una noche de mucho arte. La bailarina Lucía Lacarra se alzó con el Premio a Mejor Intérprete Femenina de Danza por el espectáculo 'In the still of the nigth'.

Alessandra García ha conseguido el Max a Mejor Espectáculo Revelación 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' y mientras que Sandra Ferrús ha logrado la mejor autoría revelación por 'La Panadera'.

El Max de Honor lo recogió un emocionado José Luis Alonso de Santos mientras que mientras que el Max Carácter Social ha ido a manos de la ONG fundada en 2009 por la dramaturga Paloma Pedrero: 'Caídos del Cielo'.

Mientras que el musical que ha protagonizado y dirigido Antonio Banderas, 'Company' ha logrado el premio a mejor musical, mientras que 'Cris, pequeña valiente', producida por el Espejo Negro y Teatro del Soho Caixabank, que él dirige, ha conseguido el premio a mejor espectáculo infantil.

De los 449 espectáculos inscritos en esta edición, 179 resultaron candidatos. De ellos, 38 montajes han llegado a la última fase, congregando un total de 65 finalistas.