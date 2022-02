El arpa flamenca de Ana Crismán cautiva a Jorge Pardo

Para muchos aficionados al flamenco y a la música, hablar de Jorge Pardo es hablar de un artista top, que lleva mostrando su calidad artística desde hace décadas. Por eso su llamada ha sido todo una sorpresa y "un subidón" para la jerezana Ana Crismán, cuyo arpa flamenca sigue ganando seguidores ya no sólo entre el público, sino entre los propios artistas.

"La verdad es que siempre he sido una aficionada a la música de Jorge Pardo, la llevo escuchando desde hace años, y que un día se ponga en contacto contigo para invitarte a tocar con él, es algo increíble, más que nada porque es una persona a la que siempre he admirado", comenta.

Lo cierto es que ambos coincidirán durante los próximos 24 y 25 de febrero en la capital de España, concretamente en Recoletos Jazz, una sala en la que, junto al vibráfono de Pablo Carmona, ofrecerán dos conciertos. "Yo voy a tocar flamenco, que es lo que sé y es para lo que me ha llamado Jorge, y entiendo que los dos tendremos que unir nuestros lenguajes", asegura.

La jerezana no esconde que para ella "tocar con Jorge Pardo es además un reto personal porque me exige cambiar el software y de alguna manera me invitará también a improvisar. La idea es jugar con nuestras músicas y bueno, es curioso cómo está siendo todo el proceso de ensayos porque aún no nos hemos visto y lo que hemos hecho es mandarnos por wassap una melodía y sobre eso tocamos".

Como muchos artistas, Ana Crismán ha sufrido en este inicio de 2022 las consecuencias de la nueva ola de ómicron que ha asolado a medio mundo, pues "se han suspendido muchas cosas que tenía programadas". De hecho, una de las que más le ha disgustado es "no poder ir al Festival Mundial de Arpa, pero bueno, espero que lo podamos retomar pronto".

De cualquier forma, la artista jerezana ya tiene muchas fechas cerradas para seguir llevando su arpa flamenca por todo el mundo. "Ahora en junio voy a colaborar con Ana Morales en 'Peculiar', su nuevo montaje, y el 18 de marzo estaré en Avignon, en Francia, con mi espectáculo, que lo llevo en formato trío por aquello de que ahora con el covid puede sugir algún contratiempo y cuanto menos gente para desplazarse, mejor. También estaré en marzo en el Museo de Bellas Artes de Castellón" y próximamente en el Museo de Camarón y en ciclos musicales de Conil y Vejer.