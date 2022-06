‘La Magia del Soniquete’, una fiesta de puro arte

Samuel Serrano continúa avivando la llama de la pasión por el arte jondo. El cantaor ha sacado a la luz un nuevo single que formará parte de su próximo disco 'Imaginando y Soñando'. Un sencillo titulado 'La Magia del Soniquete' y en la que ha colaborado el cantaor jerezano Capullo de Jerez.

Se trata de una rumba flamenca en la que convergen además otros sonidos que permiten una fusión que suena a puro compás. Del mismo modo, el single es una manera de homenajear al cantaor jerezano Capullo de Jerez por su trayectoria en el arte jondo. "Capullo de Jerez es un referente para mi”; confiesa Samuel Serrano. "Desde niño mi padre me lo ponía en el coche para que le escuchara cantar. Me he criado con sus discos, es un maestro y ha sido un auténtico sueño grabar con él”.

Acerca del aprendizaje que ha sido grabar con Capullo de Jerez, Samuel Serrano destaca que "me ha servido para aprender mucho de él. Es una persona de las que nacen artistas. Cuando llegó al estudio, le expliqué la idea y compuso la letra suya en menos que canta un gallo. Lleva el arte en sus bolsillos y corazón”.

En lo concerniente a fechas de actuaciones, Samuel Serrano estará el próximo 2 de julio con Paco Cepero en el Festival Flamenco de Bornos y ese mismo día, por la noche, en la plaza de Toros de Torremolinos. El 14 de agosto será uno de los eventos más especiales para el cantaor ya que presentará su nuevo disco en las Fiestas del Moscatel de Chipiona.

'La Magia del Soniquete' ha sido grabado en los Estudios Paco León y cuenta con la percusión de Edu Gómez, los jaleos y palmas de José Rubichi, El Niño de la Tripa, Diego Montoya y Paco Gallardo. Junto a ellos intervienen la guitarra de Paco León, Arles García a la batería y las trompetas de Antonio Pérez. Producido por Samuel Serrano la mezcla y mastering del sonido ha sido labor de Juan Antonio Espinosa mientras que la edición del audio ha sido obra del cantaor chipionero.

Capullo de Jerez, feliz como un niño con zapatos nuevos

La agenda de representaciones del cantaor jerezano echa humo. Con un verano intenso, el jerezano se muestra súper motivado con la colaboración en 'La Magia del Soniquete'. "Estoy muy contento de que las nuevas generaciones se acuerden de mí. Es una rumba con mucho sonido del bueno y la gente la sabrá disfrutar”.