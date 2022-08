Manuel Liñán se estrena en ‘La Bulería’ con la gala del Flamenco Festival

Sin lugar a dudas, una de las diferencias fundamentales de la Fiesta de la Bulería ha sido, a lo largo de su más de medio siglo de historia, el carácter localista de sus actuantes. Evidentemente, y al contrario de otras ciudades, Jerez tiene uno de los censos de artistas más flamencos más altos del panorama nacional, una circunstancia que ha provocado que sus protagonistas hayan llevado siempre el sello o la bandera de esta localidad.

Como aquella pequeña aldea gala que encontramos en los comics de Astérix y Obélix, la Fiesta de la Bulería, que nació gracias a la Cátedra de Flamencología en 1967 como una apología de la bulería, fue siempre una cita para ver a las mejores figuras de Jerez, de ahí que la presencia de artistas foráneos haya sido siempre mínima (a excepción de estos últimos años en los que han desfilado en grandes cantidades otras nacionalidades).

Si hacemos un repaso a la historia comprobamos pues que un porcentaje muy elevado de los artistas son locales, aunque también encontramos muchos referentes de ciudades vecinas como Cádiz, Sevilla, Lebrija o Utrera, por citar a algunas. Además, la presencia de estos ‘foráneos’ ha sido habitualmente siempre en el cante, ya que en el baile, a excepción de nombres como Manuela Carrasco, Faíco, Pepe Torres, Javier Latorre o Farruquito, por citar a algunos, apenas ha habido protagonismo externo.

Es por ello que Manuel Liñán, que se estrena hoy en la Fiesta de la Bulería, será el primer bailaor granadino en pasar por este clásico veraniego, una cita por la que han desfilado sólo dos paisanos, Enrique Morente, en 1972 y Marina Heredia, en 2011.

Por todo lo que representa esta circunstancia y por el amor que tiene a Jerez, Liñán ha reconocido sentirse “muy contento de poder bailar en la Fiesta de la Bulería. De hecho, fue bajarme del tren el otro día y entrarme unas ganas de bailar increíbles. Siempre he dicho que Jerez es una ciudad a la que le tengo un gran cariño, y sinceramente, me hace mucha ilusión participar en una cita como ésta”.

El granadino representará una particular gala que une Londres y Jerez y que viene a amarrar los lazos establecidos hace unos meses con el Festival Flamenco londinense y el teatro Sadler Wells. De hecho, la bailarina Magdalena Mannion será la encargada de entrelazar las escenas de un montaje de dos horas de duración y que cuenta con un gran elenco. “Contar con gente como David Carpio, Francisco Vinuesa, Miguel Lavi, Miguel Ángel Heredia y Antonio Campos es algo que me da tranquilidad, porque llevamos trabajando juntos desde hace años, pero también me hace mucho ilusión contar, por ejemplo, con Dolores Agujetas, que además está involucrándose mucho y nos aporta ese toque diferente”.

“Somos artistas muy diversos porque también tenemos a Alfonso Losa y Gema Moneo, y todo girará en torno al formato de gala, sin dramaturgia”.

Esta tercera cita de la 55 Fiesta de la Bulería comenzará a partir de las 22 horas en la Alameda Vieja.