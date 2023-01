Manuel Valencia estrena el primer capítulo de ‘Las tres orillas’

El afán por mejorar y las inquietudes de Manuel Valencia les han llevado hacia ‘Las tres orillas’, la propuesta artística que estrenará en el próximo Festival de Jerez y que le ha servido para cambiar por completo su concepto artístico habitual.

El guitarrista trabaja estos días en este montaje que el pasado viernes tuvo su primer capítulo a través del portal YouTube. Es quizás esta la principal novedad que aporta el jerezano, que se sustenta en la grabación de tres episodios que posteriormente darán como resultado el espectáculo que estrenará en la Sala Compañía el próximo 7 de marzo.

“Hemos grabado una trilogía en vídeo con un concepto completamente nuevo para mí”, explica Manuel Valencia.

“Le he llamado las tres orillas porque actualmente, el baile, la guitarra solista y el cante son mis principales modos de vida”. No hay que olvidar que de un tiempo a esta parte, el de la Asunción alterna su faceta como guitarrista de acompañamiento al cante, con artistas como Felipa del Moreno, La Macanita o David Carpio, por citar a algunos, con el acompañamiento al baile, con Farruquito y Manuel Liñán, y por supuesto, con su labor como guitarrista solista.

“Mi vida es eso actualmente, tengo que cambiar el chip con rapidez porque un día estoy tocando para bailar a Farruquito, al día siguiente, con La Macanita y al otro día hago un concierto. Mentalmente tengo que estar preparado, y en cierta forma esa es la idea de este proyecto”, relata.

La primera parte de este triángulo, el del baile, fue presentado el pasado viernes en su canal de You Tube, un zapateado titulado ‘El árbol de las palabras’ en el que cuenta con la colaboración del bailaor granadino Manuel Liñán.

“Mi idea es seguir presentando estos vídeos en las próximas semanas, y posteriormente, sobre eso, crear el espectáculo que voy a presentar en el Festival de Jerez”, asegura.

En principio, Manuel Valencia no tiene previsto lanzar un disco de este proyecto, si bien no descarta “hacerlo en formato disco EP que se hacían antes, con sólo cuatro temas. Hay que tener en cuenta que el mercado está cambiando y que hoy día la gente no se escucha un disco entero”.

Lo que sí tiene claro es el espectáculo que llevar a la Sala Compañía durante el Festival, un espectáculo “que no va a ser el clásico concierto de guitarra, mi idea es dar un paso más”.

Además, ‘Las tres orillas’, que está siendo “una autoproducción en toda regla”, tendrá la particularidad de que llevará plenamente el sello de su creador, toda vez que Manuel Valencia se encarga de la dirección escénica, de la dirección musical e incluso de todas las letras que aparecen en el mismo, todas de propio cuño.

Gira por EEUU

El jerezano valora positivamente su última gira por Estados Unidos y Canadá, donde ha formado parte de la compañía de Juan Manuel Fernández ‘Farruquito’. Sobre esta experiencia, el guitarrista jerezano considera que su paso por América y Canadá “ha sido muy productivo, porque he aprendido mucho”.

En total han sido 23 días los que ha trabajado con la compañía del bailaor sevillano en distintas ciudades norteamericanas. Toronto, Montreal, Hanover o Portland han sido algunos de los sitios por los que ha pasado la compañía. “La verdad es que ha sido impresionante, porque allí además todos los teatros son grandísimos, el más pequeño tenía un aforo de 2.000 personas, y siempre han estado llenos. Está claro que ha sido una experiencia dura, porque se hacen muchos kilómetros, pero me ha encantado, la verdad”, subraya.