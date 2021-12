María José Santiago ofrecerá un concierto benéfico en la Iglesia de Santiago

María José Santiago regresa el próximo 30 de diciembre a Jerez. Lo hará a la Iglesia de Santiago donde llevará a cabo un concierto a beneficio de Cáritas Diocesana, entidad que fundamenta su acción en la acogida y acompañamiento a las personas vulnerables y excluidas. La iniciativa viene avalada por la Fundación Cajasol, que ha incluido esta propuesta dentro de su ciclo 'Los gozos de diciembre' que está desarrollando en distintas provincias andaluzas.

La artista confiesa estar "muy ilusionada con volver a cantar en mi tierra, más si cabe si es para una causa benéfica y en un sitio como la iglesia de Santiago. Aunque yo siempre me he identificado con San Miguel, siempre he sido una enamorada de Santiago y he tenido muy buena relación con sus artistas", asegura.

El concierto, que se ha programado bajo el título 'María José Santiago canta la Navidad con la zambomba de Jerez', responde al espectáculo que la jerezana ha puesto en escena durante este mes de diciembre en algunos puntos de Andalucía, si bien destaca que "este año y con esta pandemia que tanto nos está quitando, no he querido ir a ningún teatro. A mí me gusta siempre llevar a toda la gente que viene conmigo asegurada y cobrando un buen dinero, y como no estaba segura si íbamos a poder contar con el aforo completo de los teatros, preferí no hacer nada como empresa y sólo he hecho algunos bolos".

Para esta actuación la cantante contará con su habitual elenco de músicos, conformado por las guitarras de Juan Diego Santos, Manuel Jero y Rafael Sordera, la percusión de Álex Fernández, la zambomba de Luis Santiago, el violín de Goyo Lovera y las voces de Tomasa Peña Santiago, María Peña Santiago, Esperanza Santiago, Rosa Santiago, Samara Carrasco, Margari Méndez, Luis Santiago, Manuel de la Momi y Miguel Ángel Pantoja.

El precio de las entradas será de 6€ y podrán adquirirse en la taquilla de la Fundación Cajasol (C/Ingeniero Ángel mayo n 20, Jerez de la Frontera) en horario de 11 a 14 y de 16h a 18h, en La Iglesia de Santiago (Plaza de Santiago s/n) o en la web www.fundacioncajasol.com

Nuevo disco a principios de año

El 2022 que está a la vuelta de la esquina comenzará con fuerza para María José Santiago que lanzará al mercado un nuevo disco. El trabajo, que aún no tiene título definido, "aunque creo que le pondremos 'al amor no te conviene', ha sido grabado este mismo año y masterizado en Estados Unidos.

De él, la jerezana ha agradecido las colaboraciones de "tres grandes artistas", reconoce, Bertín Osborne, Pitingo y Miguel Poveda, que han participado en la grabación de distintos temas. "Con Bertín hemos hecho un tema muy bonito, con Pitingo, unas bulerías y con Miguel Poveda hemos grabado el 'Romance de Curro Palmo' de Serrat".

Además, el disco cuenta con diversos temas de discos anteriores, "como el tema 'Tu locura', de Ignacio Román, que fue número uno en Méjico en 1987 y que ahora le hemos hecho nuevos arreglos para actualizarlo, o 'Hoy tantas ganas de ti'".

Pero con los que más contenta ha quedado ha sido con "los dos temas inéditos que estrenamos en este disco, uno de Manuel Marvizón, que también se ha encargado de los arreglos y que hemos grabado con la Orquesta Sinfónica de Sevilla, y otro de una compositora que se llama 'Melu' y que se titula 'Al amor no le conviene'".

"La verdad es que estoy muy satisfecha del resultado del disco, que espero que esté en la calle a principios de año, entre enero y febrero. Hoy día con los discos no se gana dinero, sólo te sirven para los conciertos, pero a mí me encanta grabar, y ha sido una experiencia muy bonita", recalca.