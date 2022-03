Las calles de Milán se llenan de flamenco de Jerez

El arte de Jerez no conoce límites. No los tiene, no se los marca y rompe todas las barreras en aquellos lugares a los que va. El encuentro 'Flamenco Libre' celebrado en Milán este pasado fin de semana fue un completo éxito de inspiración y amor por el flamenco.

Bailes por bulerías, soleás, sevillanas y amenizados con cante del bueno fueron los protagonistas en las calles de ciudad italiana. El acto, organizado por la Escuela de María del Moreno, contó con la participación de las alumnas internacionales que aprenden a diario en Milán. El lugar escogido por los organizadores, que en su día fue un punto neurálgico del folclore italiano de los años 80, levantó la expectación de los más curiosos que se acercaban a disfrutar del arte de Jerez.

Guitarras, baile, vino de Jerez, tarantos de Manuel Torres o una bulería de la Plazuela fueron algunos de los ingredientes de un encuentro mágico que contó con la participación de personas de todos los países y ha tenido al jerezano Santiago Moreno como maestro de ceremonias. Japoneses, italianos, españoles incluso hasta cubanos tomaron presencia en un acto muy andaluz que convirtió al duende en un evento internacional.

Casi cien personas, estudiantes en su mayoría, tomaron presencia con las palmas, ilusión y alegría poniendo el sentir del amor por el flamenco más allá de las fronteras además de sentir la libertad en cada uno de los corazones presentes.

"La idea era sacar el flamenco a la calle, algo que fuera de Andalucía se hace poco, sólo se ve el flamenco en los teatros. Con esa idea, planeé esta propuesta y creo que ha sido una experiencia especial. Gracias a los años que llevamos yendo a Milán, casi quince años, y que te salga una japonesa y haga una bulería de la Plazuela, que otra te haga una bulería de El Gloria o un taranto de Manuel Torre es increíble. Ha sido una fiesta y algo precioso", ha reconocido Santiago Moreno, su impulsor.