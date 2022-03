Niña Pastori y Miguel Poveda, galardonados en los Premio Odeón

Los Premios Odeón de la Música celebraron su 33 edición con una puesta de largo a través de la plataforma Twitch. Los premios anunciados para esta edición se fueron desvelando a lo largo de las casi dos horas de conexión, con la salvedad del Premio Odeón de Honor que este año ha recaído en Joan Manuel Serrat. Precisamente, uno de los momentos más especiales de la tarde se vivió cuando Serrat pudo agradecer el premio, dedicando unas palabras a la audiencia con un vídeo grabado para la ocasión en el que declaró, con cierto sentido del humor ante su próxima retirada, que le hubiera gustado optar al premio Revelación. También quiso mandar un saludo a la gente joven que se abre camino en el difícil mundo de la música.

El flamenco también tuvo su momento de gloria en esta tarde de celebración con las presencias de los premiados. Maka, con 'El aire', se llevó el Premio Mejor Canción Flamenca. Miguel Poveda se hizo con el premio en la categoría de Mejor Álbum por su reciente trabajo 'Diverso'. Niña Pastori y Shakira Martínez siguieron la tendencia de la tarde, marcada por el triunfo de las mujeres en las preferencias del público que votó los premios, al imponerse como Artista Odeón Flamenco y Artista Odeón Revelación Flamenco respectivamente.

La música alternativa demostró ser más mainstream que nunca para el público español. Además del premio Mejor Canción que recibieron C. Tangana y Ed Maverick, la lista de premios alternativos se completó con Love of Lesbian, al recibir el Premio Odeón al Mejor Álbum Alternativo por V.E.H.N. (Viaje épico hacia la nada). Al igual que en el género urbano, dos mujeres se proclamaron ganadoras como Artista Odeón Alternativa (Zahara) y Artista Odeón Revelación Alternativa (Rigoberta Bandini).

En lo que concierne a la música latina, Rauw Alejandro, el artista puertorriqueño omnipresente en las listas de ventas de 2021, logró en solitario el Odeón a la Mejor Canción Latina por 'Todo de ti', una canción que por sí sola acumula 9 platinos y que le sirve para ratificar un año de éxito en el que logró mantener hasta 6 canciones entre lo más escuchado del año. En sus agradecimientos anunció que prepara nueva música y proyectos. 'Mis manos' de Camilo se llevó el reconocimiento de Mejor Álbum Latino, mientras que la colombiana Karol G y la argentina Nicki Nicole se llevaron sendos Premios Artista Odeón Latina y Artista Odeón Revelación.

Lil Nas X recibió el Premio Odeón a la Mejor Canción Internacional por su tema 'Montero' (Call me by your name). 'Sour', el aclamado primer disco de Olivia Rodrigo triunfó en la categoría de Mejor Álbum Internacional. El regreso de Adele a la escena internacional tras seis años de ausencia convenció lo suficiente como para recibir el Premio Odeón Artista Internacional. Måneskin, la nueva sensación internacional a raíz de ganar Eurovisión 2021, recibió el Artista Odeón Revelación Internacional.

La entrega se retomó con los galardones repartidos en el terreno del rock. Marlon, por 'Con uñas y dientes', recogió en el escenario el Premio Odeón a Mejor Canción. Aprovecharon la ocasión para expresar su deseo de «ver pronto a todo el mundo en los conciertos». Fito y Fitipaldis, una de las bandas españolas con más trayectoria, recibió el Premio Odeón a Mejor Álbum Rock por su reciente trabajo Cada vez cadáver. Fito, envió un cariñoso y emocionado saludo a sus fans a punto de subirse al escenario del Coliseo de La Coruña para comenzar su gira, para terminar con un «no a la guerra». El Premio Artista Odeón Rock fue para Leiva y el Artista Odeón Revelación Rock para la banda Veintiuno que aprovecharon desde el escenario para dar las gracias a los que «aún creen en las bandas».

El género urbano también estuvo representado en los premios. Su diversidad de sonidos destacó en los trofeos concedidos. Daviles de Novelda con 'Flamenco y bachata' se alzó con el Premio Odeón a Mejor Canción Urbana. Por su parte, Natos y Waor junto a Recycled J recibieron el Premio Odeón al Mejor Álbum Urbano por 'Hijos de la ruina, Vol. 3'. Dos grandes figuras de la música urbana actual, siempre fieles a sonidos bailables y reconocidas por el eclecticismo de sus producciones, percibieron el Premio Artista Odeón Urbano (Lola Indigo) y Artista Odeón Revelación Urbano (Nathy Peluso).

Ya en el tramo final de la entrega, comenzó la entrega de trofeos dedicado al género pop. Zzoilo, en conexión en directo desde México, recibió el Premio Odeón Mejor Canción Pop por 'Mon amour' (Remix). Alejandro Sanz, otro grande de la música española, regresaba al podio de los Premios Odeón, después de recibir en 2020 un premio al Mejor Álbum. En esta tercera edición se llevó el premio al Mejor Álbum Pop, por su trabajo Sanz. Alejandro pudo agradecer, con una intervención en vídeo, tan merecido premio. Aitana, la joven artista catalana que ha logrado colocar su música entre lo más escuchado del año, se llevó a casa el Premio Artista Odeón Pop, momento que aprovechó para mandar un saludo a Zzoilo. El pop remató su presencia en la gala con el Premio Artista Odeón Revelación Pop, que recayó en la joven Belén Aguilera.